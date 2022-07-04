كيراتين النشا الطبيعي ضعيه ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد هيصبح ناعم مثل الهنود من اول استعمال

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كيراتين النشا الطبيعي ضعيه ليلة العيد علي شعرك الخشن طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل باستخدام مكون نشا الذرة وبعض المكونات الطبيعية الأخرى، لا يجب علينا تصديق كل ما يُقال بشأن أن منتجات الشعر الغالية الثمن هي فقط ما تقوم بمعالجة الشعر و لكن من الجدير بالذكر أن هذه المنتجات يتم تحضيرها بمكونات طبيعية متوفرة في منزلك، ويمكنك توفير تكلفة كل هذه المنتجات على نفسك وقومي بتحضيرها بنفسك في المنزل في خطوات بسيطة و سنقوم بتقديم بعض الوصفات لك بطريقة تحضيرها بالخطوات. طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل كيفية فرد الشعر بالنشا مكونات عمل الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تصبح خليط متجانس و ناعم تمامًا و غير قابل للفصل.

بعدها قومي بغسل شعرك جيدًا ثم ابدئي في تدليك شعرك بالخليط وافرديه بحركات دائرية من أول الجذور حتى الأطراف.

دلكي فروة رأسك جيدًا وبعدها قومي بتصفيف شعرك و ارفعيه على شكل كعكة وغطيه بغطاء بلاستيكي حتى تحافظي على دفء الوصفة.

اتركيه لمدة أربع ساعات على شعرك ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء والشامبو الخالي من الكبريت واستمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة زيت الزيتون والأفوكادو مكونات الوصفة:- كوب واحد من زيت الزيتون.

ثمرة أفوكادو كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

بيضة واحدة كبيرة. طريقة التحضير بالخطوات:- قبل أي شيء قومي بغسل شعرك بحيث يكون خالي تمامًا من أي شوائب وأتربة وأي إضافات عليه.

بعد ذلك اخلطي كل المكونات بشكل جيد وضعيهم في وعاء واحد وامزجيهم جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.

قسمي شعرك إلى خمسة أقسام ثم قومي بفرد الخليط على كل قسم بشكل متساوي ثم قومي بلّف شعرك.

غطي رأسك بغطاء بلاستيكي واتركيها على شعرك ست ساعات ثم قومي بشطفه جيدًا بالماء والشامبو.

استمري على هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج في فترة قصيرة تمامًا. قناع الخميرة للفرد الشعر يتم خلط الخميرة في الماء بطريقة جيدة ويتم مزج المكونات بطريقة جيدة ويتم بل الشعر بالماء ويتم تطبيق الخليط على الشعر ويدلك فروة الرأس ويترك المزيج على الشعر ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ويتم الشعر بالماء والشامبو ويتم تمشيط الشعر بشكل جيد وسوف نلاحظ الفرق بنفسك. عمر شويل - جدة كيراتين النشا الطبيعي ضعيه ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد هيصبح ناعم مثل الهنود من اول استعمال - ثقفني

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