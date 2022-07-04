تحب المرأه عاداً التغير من شكلها والتنوع بمظهرها حتى تتغلب على ضغوط الحياة ومن أكثر الأشياء التي تفضل تغيرها هي صبغة الشعر وتلويه والتغير من شكله وخاصاً بالأعياد والمناسبات، فبعد أيام قليلة تحتفل الأمه الأسلامية بحلول عيد الأضحى فتفضل بعض الفتيات والسيدات للذهاب إلى صالونات التجميل لكي يصبغون شعورهم بأموال باهظة الثمن، ولا أحد منهم يعرف خطورة الصبغة على خصلات الشعر لأحتوائها على المواد الضاره التي تتلف الشعر من الجذور على المدى البعيد.

طريقة عمل الحناء بالمنزل وبأقل التكاليف بجودة صالونات التجميل

ومن أفضل الصبغات الطبيعة هي الحناء وكان النبي يستخدمها قال صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا الشيب ، وجنبوه السواد) وقال (إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم) وفي ذلك تجويز استخدام الحناء في علاج الشيب والابتعاد عن السواد وفي ذلك مخالفة لليهود والنصارى، وقد فعل أبوبكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه.

وتتمتع بفوائد عديدة للشعر والجسم

تخفيف الصداع ووجع الرأس.

تخفيف آلام االتهابات المفاصل وذلك عند وضعها على المنطقة المتأثرة مثل مفاصل اليد والقدم.

وقف نزف الجروح، وذلك من خلال استخدام أوراق الحناء على منطقة الجرح بعد تعقيمه.

تحسين صحة الشعر، إذ تمنع تقصفه وسقوطه وتمنحه مظهراً حيويا.

التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس.

التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس.

طريقة عمل الحناء باللون الأحمر

المقادير

الحناء حسب طول الشعر.

قشور الرمان مطحون.

كركديه.

خل التفاح.

زيت زيتون.

عصير ليمونة كبيرة.

ماء دافئ للعجن.

أسترتش مطبخ.

طريقة التحضير