نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحناء بالمنزل وبأقل التكاليف بجودة صالونات التجميل في المقال التالي
تحب المرأه عاداً التغير من شكلها والتنوع بمظهرها حتى تتغلب على ضغوط الحياة ومن أكثر الأشياء التي تفضل تغيرها هي صبغة الشعر وتلويه والتغير من شكله وخاصاً بالأعياد والمناسبات، فبعد أيام قليلة تحتفل الأمه الأسلامية بحلول عيد الأضحى فتفضل بعض الفتيات والسيدات للذهاب إلى صالونات التجميل لكي يصبغون شعورهم بأموال باهظة الثمن، ولا أحد منهم يعرف خطورة الصبغة على خصلات الشعر لأحتوائها على المواد الضاره التي تتلف الشعر من الجذور على المدى البعيد.
طريقة عمل الحناء بالمنزل وبأقل التكاليف بجودة صالونات التجميل
ومن أفضل الصبغات الطبيعة هي الحناء وكان النبي يستخدمها قال صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا الشيب ، وجنبوه السواد) وقال (إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم) وفي ذلك تجويز استخدام الحناء في علاج الشيب والابتعاد عن السواد وفي ذلك مخالفة لليهود والنصارى، وقد فعل أبوبكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه.
وتتمتع بفوائد عديدة للشعر والجسم
- تخفيف الصداع ووجع الرأس.
- تخفيف آلام االتهابات المفاصل وذلك عند وضعها على المنطقة المتأثرة مثل مفاصل اليد والقدم.
- وقف نزف الجروح، وذلك من خلال استخدام أوراق الحناء على منطقة الجرح بعد تعقيمه.
- تحسين صحة الشعر، إذ تمنع تقصفه وسقوطه وتمنحه مظهراً حيويا.
- التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس.
- التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس.
طريقة عمل الحناء باللون الأحمر
المقادير
- الحناء حسب طول الشعر.
- قشور الرمان مطحون.
- كركديه.
- خل التفاح.
- زيت زيتون.
- عصير ليمونة كبيرة.
- ماء دافئ للعجن.
- أسترتش مطبخ.
طريقة التحضير
- ضعي الكركديه وقشور الرمان المطحون في وعاء عميق.
- ضيفي كمية مناسبة من الماء وأتركيه يغلي على النار.
- أرفعي الوعاء وأتركيه حتى يبرد تماماً ثم صفيه.
- ضعي مسحوق الحناء في وعاء أخر عميق وصبي الخل وعصير الليمون.
- صبي زيت الزيتون والكركديه المصفي بالتدريج مع التقليب باليد الأخري.
- يمكنك أضافه ماء دافئ أذا لزم الأمر وأتركيه تخمر لمده ساعة.
- يجيب أن يكون الشعر نظيف وخالي من أي زيوت، رتبي شعرك بالفراشاه أو المشط.
- قسميه إلى أجزاء وضعي قماشه أو فوطة الأستحنام على كتفك.
- يمكنك لبس القفازات وزعي الحناء بجميع خصلات شعرك حتى منبت الشعر.
- لفي شعرك بأكمله ضعي بيها طوق الشعر وغلفي شعرك بالأسترش وأحكمي غلقه.
- ضعي أيشارب فوق كيس الأسترتش، واطرقي الحناء لمدة طويلة قرابة الأربع ساعات أو ستة ويمكنك أن تنامي بها حتى تحصلين على نتيجة رائعة.
- عند غسل شعرك يفضل أستخدام المشط الخشب للتمشيط وأزيلي تحت الماء الجاري كل الحنه.
- أستخدمي البلسم والشامبو المفضل لديكي عند الأستحمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحناء بالمنزل وبأقل التكاليف بجودة صالونات التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.