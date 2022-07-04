كولاجين طبيعي النشا والقرنفل تخلصي من تجاعيد السنين ومنحي بشرتك بياض ناصع

النشا والقرنفل من المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً، كما يستخدم في تحضير بعض الخلطات التجميلية التي تخص البشرة، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وتفتيح لونها، وتقلل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة والخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل الوجه مشوه، وهى مواد أمنة تماماً على البشرة ولا تسبب أضرار جانباً، بل تمنح البشرة النعومة والنضارة والحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرهيب لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين في دقائق.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل الكريم بكل سهولة وهى كما يلي:-

كوب من مغلي القرنفل المطحون.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت القرنفل.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر مغلي القرنفل ونضيف إليه النشا ونقلب برفق حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من عبلى النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف الفازلين والزيوت الطبيعية ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه كله ونتركه لمدة نصف ساعة كاملة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يفضل وضع الكريم على البشرة بشكل يومي حتى نحصل على بشرة نضارة وجميلة.

فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة

يحتوي الكريم على العديد من الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على تبييض البشرة ويزيل الرؤوس السوداء.

كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة.

يزيل التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة.

كما يعمل على منح البشرة النعومة والحيوية ويحافظ عليها من الجفاف.

كما يساعد على تغذية البشرة وتوحيد لونها وإعادة نضارتها وحيويتها بشكل رائع.

يزيل طبقات الجلد الميتة ويمنحها النعومة والحيوية ويخلصها من أثار التجاعيد.

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