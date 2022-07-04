نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم من التصبغات والبقع السوداء ستصبح بشرتك كبشرة الأطفال في المقال التالي
تكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح بشرة السيدات والفتيات بدرجة أو درجتين، بهدف عدم الحاجة إلى استخدام كريمات أو مستحضرات تجميل، قد تضر بالبشرة سواء على المدى القريب أو البعيد، لاحتوائها على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، وتواجه السيدات ذات البشرة الدهنية مشكلة تكون الحبوب والبثور في بشرتهن بمعدل أكبر نسبياً عن صاحبات البشرة الجافة والمختلطة، وذلك بسبب انسداد المسامات بشكل مستمر نتيجة زيادة إفراز الدهون، بما يؤدي إلى اسمرار بشرتهن بمعدلات أسرع، كما تعود أسباب اسمرار بشرة أصحاب البشرة الدهنية إلى إهمال في العناية بالبشرة، كالمواظبة على تقشير البشرة من أجل إزالة الخلايا الميتة، وتحفيز الجلد لإنتاج خلايا جديدة، فضلاً عن حساسية البشرة الدهنية لأشعة الشمس فوق البنفسيجية ، بما يؤدي إلى تكوين بقع داكنة وتصبغات بالبشرة، في حالة لم يتم وضع كريم واقي للشمس مناسب للبشرة الدهنية.
وإليك بعض الوصفات التي تساعد أصحاب البشرة الدهنية على تبييض بشرتهن في أقل وقت ممكن
اقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم
المكونات
- ثمرة من الموز.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
- قومي بهرس ثمرة الموز جيداً، حتى يصبح قوامها كالعجين، ثم اخلطيها مع مقدار الزبادي جيداً، حتى يصبح قوامهما متجانساً.
- افردي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.
- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
- ضعي قطرات من التونر أو ماء الورد على قطعة من القطن، ومرريها على وجهك، من أجل إغلاق مسامات بشرتك.
- ضعي نوع كريم مرطب على بشرتك، من أجل العمل على ترطيبها.
- كرري هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على بشرة بيضاء ناعمة في أقل وقت ممكن.
وصفة الحليب والليمون لتبيض البشرة
- معلقة كبيرة من العسل الأبيض.
- 3 ملاعق من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- قطرات من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- في وعاء مناسب الحجم، قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً جيداً.
- افردي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ثلث ساعة.
- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب.
- عليك المواظبة على تطبيق تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
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