حولت شعري للون الأشقر الذهبي بدون صبغة أو حناء والنتيجة صدمتني صبغة طبيعية 100% ومغذية للشعر

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، يحتل اللون الأشقر الذهبي المرتبة الأولى في الأكثر استخداماً على جميع ألوان الصبغات، فهو يتميز بلونه المميز والجذاب ويساعد على زيادة جمال الوجه، كما يليق بالبشرة البيضاء والخمرية، لذلك نجده الأكثر طلباً في صالونات التجميل، ولكن صبغات الشعر بالمواد الكيميائية تزيد من ضعف بصيلات الشعر وسهولة تساقطه وتلفه أثناء التمشيط وظهور خشونة شديدة في الشعر بعد صبغه، لذلك يبحث الجميع عن طرق بديلة وطبيعية تساعد على صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي دون استخدام أي مواد ضارة على الشعر، كما أن المكونات الطبيعية تساعد على علاج ضعف الشعر، وتجنب إصابة التهابات في فروة الرأس، ونظراً لزيادة البحث عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

الصبغات المختلفة للشعر تزيد من جماله، كما تجعل شكل الوجه أكثر جمالاً وجاذبية، لذلك تتبع كثير من الأمهات والفتيات عمليات صبغ الشعر بشكل مستمر، ويعتبر أفضل الألوان في صبغات الشعر ويفضل الكثير استخدامها هو اللون الأشقر الذهبي، ويمكن تلوين الشعر بهذا اللون بمكونات طبيعية دون استخدام صبغات كيميائية من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

نشا .

نصف كوب من الكركم.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقتين من عصير الليمون.

ماء ساخن.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

تساعد المكونات السابقة على تلوين الشعر مع علاج فروة الرأس من القشرة وتجنب تسبب أي التهابات في الرأس أو تلف الشعر وتساقطه، حيث أن جميع مكونات الوصفة طبيعية وتزيد من جمال الشعر وليس ضرره، ويمكن تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.