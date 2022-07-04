بنص كيلو دقيق وبدون ماكينة ... حضري 2 كيلو بسكويت هش وخفيف ومقرمش احلي واطعم من الجاهز حضرية فى 10 دقايق

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بسكويت هش وخفيف ومقرمش، تتعدد أنواع البسكويت حيث يمكن إعداده بأكثر من طريقة مثل بسكويت النشادر بسكويت البرتقال وبسكويت اللبن والشيكولاتة وغير ذلك و تُقبل العديد من ربات البيوت على عمل البسكويت قبل الأعياد والمناسبات أو إعداده بصفة عامة كوجبة خفيفة ويتساءل الكثير عن طريقة عمل البسكويت من غير ماكينة طريقة بسيطة وناجحة جدا للحصول على بسكويت العيد الهش واللذيذ. بسكويت هش وخفيف ومقرمش طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة 3 بيضات.

ملعقة ونصف من الفانيليا البودر أو ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا.

كوبان ونصف من السكر البودرة.

2 ونصف كوب زبدة أو 550 جرام زبدة.

5 أكواب دقيق أبيض وهو ما يعادل كيلو جرام.

ملعقة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة من النشادر.

نصف كوب متوسط من اللبن.

ذرة ملح. طريقة تحضير عمل بسكويت العيد بدون ماكينة نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونبدأ بخفقها باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 7 دقائق حتي تصبح مثل الكريمة.

إضافة السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يتجانس مع الزبدة.

نبدأ بإضافة البيض ورشة الملح ومقدار الفانيليا ونخفق الجميع لمدة 3 دقائق.

في وعاء جانبي نضع الدقيق والبيكنج بودر والنشا ونخلطهم معا حتى تمام التجانس وبعدها يتم إضافتها إلى الخليط السابق بشكل تدريجي مع العجن.

وأخيرا يُضاف اللبن بعد مزج النشادر به ونخلط الجميع معا حتى الوصول إلى عجينة متماسكة ولينة.

نترك العجينة ترتاح قليلا ثم يتم وضع كمية منها في كيس الحلواني الموضوع في مقدمته قمع البسكويت المفضل حتى نبدأ بالتشكيل.

نحضر صواني الخبز وندهنها بالزيت ثم نفرد بها ورق الزبدة ونبدأ بتشكيل البسكويت باستخدام كيس الحلواني ويُرص بالصواني وندخله الفرن الساخن على درجة 180 حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا.

تخرج صواني البسكويت من الفرن وعندما تبرد يتم رصدها داخل علبة مغلقة. عمل بسكويت العيد المقرمش بالبرتقال في عشر دقائق بدون ماكينة نصف كيلو دقيق أبيض.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

250 جرام زبدة.

2 بيضة.

نصف ملعقة فانيليا.

كوب وربع سكر بودر.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف ملعقة بشر برتقال. خطوات تحضير عمل بسكويت العيد المقرمش بالبرتقال نحضر وعاء عميق ونضع به البيض والفانيليا ونخلطهم معا باستخدام المضرب لمدة دقيقتين أو باستخدام اليد لمدة 7 دقائق.

نضيف السكر و الزبدة ونستمر بالخفق حتى يتجانس الخليط .

إضافة عصير البرتقال وبشر البرتقال والتقليب جيداً حتى يتجانس الخليط.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر ونخلطهم معا

ثم يتم إضافتها تدريجيا إلى الخليط السابق مع الاستمرار في العجن حتى الوصول إلى عجينة متماسكة ولينة.

نجهز صواني الخبز وندهنها بالزيت.

نحضر زجاجة مفتوحة من الأسفل ونقوم بعمل فتحة صغيرة في غطاء الزجاجة

ونضع كمية من العجين داخل الزجاجة ونقوم بالضغط عليها حتى يخرج العجين من فتحة الغطاء

ونقوم بقطعها إلى قطع بسكويت طولية ونرصها في صواني الخبز.

ندخلها الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة تلت ساعة أو حتى تمام النضج والوصول إلى اللون الذهبي الفاتح.

ننتظر البسكويت حتى يبرد بعد خروجه من الفرن ثم يرص داخل علبة مناسبة ويتم تغطيته لحين تقديمه. عمر شويل - جدة بنص كيلو دقيق وبدون ماكينة ... حضري 2 كيلو بسكويت هش وخفيف ومقرمش احلي واطعم من الجاهز حضرية فى 10 دقايق - ثقفني

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