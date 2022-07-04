6 حاجات متعرفيش انها بتحصلك خلال فترة دورتك الشهرية

الجسم خلال فترة الدورة الشهرية بيحصل فيه تغيرات كتير ، والدورة الشهرية تعتبر عملية معقدة بتساعد على تنظيم جسد الانثى ، ومافيش شك انها بتأثر على حياة المرأة بشكل كبير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم تغيرات بتحصل خلال فترة الدورة الشهرية.

تغيرات بتحصل خلال فترة الدورة الشهرية:

1- بيحصل زيادة في حجم الحصين:

الحصين هو جزء معقد من المخ موجود اسفل الفصين الصدغيين وليه دور مهم في تكوين الذكريات ، الدراسات اظهرت انه عند ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين الجزء ده من المخ حجمه بيزيد ، والتغيرات الدماغية دي بتأثر على سلوك المرأة ، وتقلبات في الحالة المزاجية خلال فترة الدورة الشهرية.

2- الهرمونات بتأثر على جسمك بشكل مختلف حسب الاسبوع:

الهرمونات بتلعب دور كبير في جسمك.

في الاسبوع الاول, ممكن تحسي ببعض مشاكل الدورة الشهرية قبل ما تبدأ بالفعل دورتك الشهرية ، بعدها بتبدأ مستويات هرمون الاستروجين تزيد ، وتبدأي تحسي بالتحسن.

في الاسبوع التاني, هتحسي انك في افضل حالاتك ، وهتزيد مستويات هرمون التستوستيرون في جسمك لفترة صغيرة ، وفي الوقت ده هتحسي انك عايزة تقضي وقت حميمي اكتر مع زوجك.

في الاسبوع التالت, بينخفض مستوى هرمون الاستروجين بشكل كبير وبيزيد هرمون البروجسترون ، وممكن تحسي بتقلبات مزاجية وتعاني من حالة احباط ويأس.

في الاسبوع الرابع, بينخفض هرمون الاستروجين والبروجسترون ، وتبدا بعض النساء في المعاناة من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS).

3- تقلصات الدورة الشهرية ممكن تغير بنية ادمغة النساء:

تقلصات الدورة الشهرية بتأثر على ما بين 20 – 90% من البنات وبتستمر لحد 72 ساعة ، واظهرت الدراسات ان النساء اللي بيعانوا من آلام الدورة الشهرية ظهر عندهم انخفاض في مناطق الدماغ اللي بتشارك في معالجة الانتقال, المعالجة الحسية عالية المستوى, وتنظيم وظائف الغدد الصماء ، فلو انتي بدأتي تحسي ان اداءك سيء في الشغل ، ممكن تكون تقلصات الدورة الشهرية هي السبب في ده.

4- ظهور تشنجات الدورة الشهرية في اماكن مختلفة من الجسم:

في بعض الاحيان ممكن تحسي بتشنجات في اماكن في الجسم زي الساقين ، لان منطقة الحوض “بتتكون من شبكة من الاعصاب” ولما بيحصل الالم ، بيأثر على الساقين واسفل ظهرك ومؤخرتك.

بالاضافة كمان ان فقدان المعادن الاساسية خلال فترة الدورة الشهرية (زي الحديد, المغنيسيوم, البوتاسيوم) بيستنزف الجسم ، وده بيسبب تشنجات في العضلات ، يعني لو حسيتي بألم في البطن ، ممكن تحسي في نفس الوقت بالم اسفل الضهر.

5- دورتك الشهرية ممكن تأثر على صوتك:

اظهرت الدراسات انه خلال فترة الدورة الشهرية ، ممكن تعاني من متلازمة الصوت السابقة للدورة الشهرية ، بيحصل انخفاض في القوة الصوتية ، لان الاحبال الصوتية الجافة بتخلي من الصعب التحكم في الاهتزازات.

6- الدورة الشهرية بتكون اسوأ لما الجو بيكون بارد:

حسب الدكاترة والمتخصصين ، ان كتير من النساء بيشتكو ان دورتهم الشهرية بتبقى اسوأ في الشتا ، الجو البارد ممكن يكون ليه كمان تأثير على طول الدورة الشهرية ، اما في الصيف ، الدورة بتكون اقصر بمقدار 0.9 يوم.

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