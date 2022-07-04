6 حاجات متعرفيش انها بتحصلك خلال فترة دورتك الشهرية

الجسم خلال فترة الدورة الشهرية بيحصل فيه تغيرات كتير ، والدورة الشهرية تعتبر عملية معقدة بتساعد على تنظيم جسد الانثى ، ومافيش شك انها بتأثر على حياة المرأة بشكل كبير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم تغيرات بتحصل خلال فترة الدورة الشهرية.
تغيرات بتحصل خلال فترة الدورة الشهرية:
1- بيحصل زيادة في حجم الحصين:
الحصين هو جزء معقد من المخ موجود اسفل الفصين الصدغيين وليه دور مهم في تكوين الذكريات ، الدراسات اظهرت انه عند ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين الجزء ده من المخ حجمه بيزيد ، والتغيرات الدماغية دي بتأثر على سلوك المرأة ، وتقلبات في الحالة المزاجية خلال فترة الدورة الشهرية.
2- الهرمونات بتأثر على جسمك بشكل مختلف حسب الاسبوع:
الهرمونات بتلعب دور كبير في جسمك.
في الاسبوع الاول, ممكن تحسي ببعض مشاكل الدورة الشهرية قبل ما تبدأ بالفعل دورتك الشهرية ، بعدها بتبدأ مستويات هرمون الاستروجين تزيد ، وتبدأي تحسي بالتحسن.
في الاسبوع التاني, هتحسي انك في افضل حالاتك ، وهتزيد مستويات هرمون التستوستيرون في جسمك لفترة صغيرة ، وفي الوقت ده هتحسي انك عايزة تقضي وقت حميمي اكتر مع زوجك.
في الاسبوع التالت, بينخفض مستوى هرمون الاستروجين بشكل كبير وبيزيد هرمون البروجسترون ، وممكن تحسي بتقلبات مزاجية وتعاني من حالة احباط ويأس.
في الاسبوع الرابع, بينخفض هرمون الاستروجين والبروجسترون ، وتبدا بعض النساء في المعاناة من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS).
3- تقلصات الدورة الشهرية ممكن تغير بنية ادمغة النساء:
تقلصات الدورة الشهرية بتأثر على ما بين 20 – 90% من البنات وبتستمر لحد 72 ساعة ، واظهرت الدراسات ان النساء اللي بيعانوا من آلام الدورة الشهرية ظهر عندهم انخفاض في مناطق الدماغ اللي بتشارك في معالجة الانتقال, المعالجة الحسية عالية المستوى, وتنظيم وظائف الغدد الصماء ، فلو انتي بدأتي تحسي ان اداءك سيء في الشغل ، ممكن تكون تقلصات الدورة الشهرية هي السبب في ده.
4- ظهور تشنجات الدورة الشهرية في اماكن مختلفة من الجسم:
في بعض الاحيان ممكن تحسي بتشنجات في اماكن في الجسم زي الساقين ، لان منطقة الحوض “بتتكون من شبكة من الاعصاب” ولما بيحصل الالم ، بيأثر على الساقين واسفل ظهرك ومؤخرتك.
بالاضافة كمان ان فقدان المعادن الاساسية خلال فترة الدورة الشهرية (زي الحديد, المغنيسيوم, البوتاسيوم) بيستنزف الجسم ، وده بيسبب تشنجات في العضلات ، يعني لو حسيتي بألم في البطن ، ممكن تحسي في نفس الوقت بالم اسفل الضهر.
5- دورتك الشهرية ممكن تأثر على صوتك:
اظهرت الدراسات انه خلال فترة الدورة الشهرية ، ممكن تعاني من متلازمة الصوت السابقة للدورة الشهرية ، بيحصل انخفاض في القوة الصوتية ، لان الاحبال الصوتية الجافة بتخلي من الصعب التحكم في الاهتزازات.
6- الدورة الشهرية بتكون اسوأ لما الجو بيكون بارد:
حسب الدكاترة والمتخصصين ، ان كتير من النساء بيشتكو ان دورتهم الشهرية بتبقى اسوأ في الشتا ، الجو البارد ممكن يكون ليه كمان تأثير على طول الدورة الشهرية ، اما في الصيف ، الدورة بتكون اقصر بمقدار 0.9 يوم.
10 حقائق صادمة عن الدورة الشهرية لازم تعرفيهم
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