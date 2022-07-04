نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح..معجزة دقيق الشعر لتبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم مش هتصدقي النتيجة روعه في المقال التالي

تبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم مش هتصدقي النتيجة روعه، تهتم المرأة كثيراً بإبراز جمالها، حيث أنها تبحث دائماً عن أضمن وأفضل الحلول التي تعمل على تفتيح البشرة خاصة عند اقتراب أي مناسبة اجتماعية، فالمرأة دائماً تحتاج إلى أن تكون في غاية الجمال والتألق، ولذلك تلجأ كثير من النساء إلى عالم الأعشاب والخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لأطباء الجلدية أو صالونات التجميل. تبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم سوف نقدم لكم أكثر من وصفه لتفتيح الجسم قناع عصير الليمون ودقيق الشعير لتبيض الجسم يعتبر الليمون من أفضل أنواع الحمضيات، حيث أنه يدخل في كثير من الوصفات التي تستخدم في إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء وتبييض الجسم، إضافة إلى قدرته الهائلة في التخلص من الجراثيم المتراكمة في البشرة مما يعمل على إعطاء حيوية ونقاء للبشرة.

ماء الورد يعمل على منع ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى قدرته الهائلة في تجديد خلايا البشرة وعدم تهيجها.

أما دقيق الشعير يعتبر من أكثر المواد التي تحتوي على المعادن مثل، الحديد، والمنجنيز، والكالسيوم، والزنك، إضافة إلى قدرته في القضاء على البقع الداكنة والتخلص من الهالات السوداء. طريقة التحضير: يتم وضع دقيق الشعير وماء الورد وعصير الليمون في وعاء عميق، ثم نقوم بمدة المكونات حتى يتكون لدينا خليط متماسك.

نقوم بوضع الخليط على الرقبة والوجه أو منطقة مراد تفتيحها في الجسم.

يترك الخليط على الجسم حتى يجف تماماً ثم يتم غسل الجسم بالماء البارد. خلطة الأفوكادو والشوفان لتفتيح البشرة تعتبر هذه الوصفة فعاله في تبيض وتفتيح الجسم المكونات: ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة من الشوفان المطحون.

ملعقة ونصف من الأفوكادو. طريقة التحضير: يتم وضع جميع المكونات في وعاء ويتم خلطهما جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على الجسم والوجه حتى ينشف الخليط.

نقوم أخيراً بتحريك الخليط بشكل دائري حتى نعمل على إزالة طبقة الجليد الميت.

يتم غسل الجسم أو الوجه بالماء. خلطة النشا والزبادي لتبيض وتفتيح الجسم يعتبر النشا من أكثر المكونات الطبيعية الفعال في تفتيح وتبيض الجسم والأماكن الداكنة في البشرة المكونات: طريقة التحضير: نقوم بوضع جميع المكونات معاً في وعاء عميق ونقوم بمزجها جيداً حتى يصبح لدينا خليط لين متماسك.

نقوم بوضع الخليط على الوجه والجسم لمدة نصف ساعه حتى يجف الخليط تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وترطيبه. عمر شويل - جدة قنبلة التفتيح..معجزة دقيق الشعر لتبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم مش هتصدقي النتيجة روعه - ثقفني

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