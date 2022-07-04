بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

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يعد روج الشفايف من مستحضرات التجميل التي تحرص الفتيات والسيدات على استخدامها، لتمنح شفاها مزيداً من الأنوثة والجاذبية، كذلك تبحث السيدات إلى الحصول على طرق وأساليب تمكنها من صنع روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية آمنة تماماً على البشرة، إذ تعد بعض الأنواع ضارة بالبشرة نتيجة لاحتوائها على مواد كيميائية غير صالحة لاستخدامها على البشرة. طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة المكونات ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ربع ملعقة من أي لون طبيعي (حسب الدرجة التي تفضلينها). طريقة التحضير قومي بوضع زبدة الشيا في إناء معدني، ثم ضعيه في حمام مائي حتى تذوب الزبدة تماماً ويصبح قوامها سائلاً.

قومي بتسخين زيت الجوجوبا، ثم امزجيه بزبدة الشيا معاً، حتى يبصحا خليط متجانس القوام.

قومي بإضافة شمع العسل ولون الطعام إلى الخليط، مع التقليب المستمر.

أفرغي الخليط الناتج في عبوات بلاستيكيه مناسبة، ثم ضعيها في الثلاجة، حتى يتجمد قوامها، وبذلك يصبح الروج جاهزاً للاستخدام. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي لوحان أو ثلاثة من أي نوع شوكولاتة (بشرط خلوها من المكسرات أو البسكويت).

ملعقة من الفازلين.

3 ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بتقطيع ألواح الشوكولاتة إلى قطع صغيرة جداً، ومن ثم نقلها إلى إناء معدني، لتضعيها في الميكررويف لمدة 4 دقائق، حتى تذوب تماماً.

أضيفي الفازلين وزيت جوز الهند إلى الشوكولاتة، وقومي بمزجهم جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

اسكبي الخليط الناتج في علب زجاجية أو بلاستيكية، ثم احفظيها في الثلاجة حتى يتجمد قوامها، وبذلك يصبح الروج جاهزاً. طريقة أخري لعمل روج الشفايف الطبيعي بظلال العيون (الآيشادو) ملعقتان أو ثلاثة من ظلال العيون (حسب اللون الذي تفضلينه).

ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بوضع زيت جوز الهند في حمام مائي، حتى يذوب تماماً.

أضيفي ظلال العيون والفازلين إلى زيت جوز الهند واخلطيهم جيداً، حتى تحصلي على درجة الروج الذي تريدنه.

أفرغي الخليط في علب مناسبة الحجم، وضعيها في الثلاجة، حتى يتماسك قوامها عمر شويل - جدة بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100% - ثقفني

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