بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

طريقة صبغ الشعر بالاشقر الذهبي بالكركم ، لاحظنا في الفترة الماضية شهرة وانتشار اللون الذهبي الأشقر في الشعر، وعلى وجه الخصوص بين الفتيات في الجامعات، لأن هذا اللون يتميز أنه يناسب جميع درجات لون البشرة، ولكن كل الوصفات التي نقوم بشرائها من الصيدلية أو أي مكان أخر تحتوي على نسبة كبيرة الاكسجين الذي يقوم بتكسير الشعر ويؤدي به إلى التلف والضرر، وغيرها من المشاكل التي لا يوجد لها أو من أخر، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم صبغة الشعر بألوان طبيعية مائة في المائة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي باستخدام الكركم

أصبحت معظم النساء في حيرة عندما قولنا لهم أن معظم الصبغات الجاهزة تضر الشعر بصورة كبيرة، فظلت تفكر كثيرا في طريقة لتغيير لون شعرها لكي تشعر بالتغيير والخروج من روتين الحياة الممل، ولكن جئنا هذه الكلمات لكي نوضح لكم أن الكركم قادر على تغيير أي درجة لون إلى اللون الأشقر الذهبي في ثواني وبدون وضع أي مواد ضارة على الشعر، وتتلخص مكونات هذه الوصفة في:

خمسة ملاعق من الكركم الناعم، ويجب عدم احتوائه على تكتلات صلبة.

كمية مناسبة من الماء.

وعاء فارغ.

فوطة.

قفازين.

خطوات تحضير واستخدام وصفة الكركم في تغيير لون الشعر إلى اللون الذهبي الأشقر

نحن دائما نقدم جميع الوصفات تحتوي على مكونات طبيعية حتى نضمن جودة وصحة الوصفة سواء على الشعر أو حتى على البشرة، والآن نوضح لكم خطوة بخطوة طريقة استخدام الكركم في تغيير لون الشعر:

نضع الإناء على النار.

نضع بداخلة كمية الماء المناسبة لحجم شعرك.

يجب وضع الكركم داخل الماء ولكن يجب أن يتم غليان الماء قبل وضعه.

يتم تقليب الكركم حتى يذوب نهائي.

نترك الكركم حتى يبرد تماما.

يجب وضع الفوطة على الكتفين.

يجب ارتداء القفازين.

يجب وضع الكركم على الشعر.

نقوم بتمشيط الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

يجب غسل الشعر بالشامبو والماء.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.

قد ذكرنا في المقال إنه يمكن صبغ الشعر بالكركم للحصول على لون أشقر ذهبي بمكونات طبيعية في المنزل وبدون اي مواد كيميائية حيث استخدام بعض الطرق الموجودة من أهمها الكركم يجعل الشعر أشقر ذهبي فاتح لو غامق منا يمكنك استخدام للقهوة للحصول على لون شعر بني لامع بدون مجهود يصبح ناعم ولونه غامق