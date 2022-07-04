نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الملح لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد وفي أقل من ساعة بمكونات طبيعية وفعالة 100% في المقال التالي
وصفة الملح لعلاج شيب الشعر نهائيا يساهم ملح الطعام بشكل فعال في التخلص من مشكلة الشيب التي تعاني منها الغالبية العظمى من السيدات والفتيات بالرغم من حداثة سنهن، وترجع مشكلة ظهور الشعر الأبيض إلى عدة عوامل مختلفة من أهمها: العوامل الوراثية، أو بسبب نقص معدلات فيتامين (ب) أو فيتامين (د) أو حتى (ه) في الجسم، أو بسبب قصور في عمل الغدة الدرقية، والتي إلى إحداث بعض التغيرات الهرمونية، والتي تتسبب في انخفاض إنتاج صبغة الملانين التي تعمل على الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر، كما تعود أسباب الشيب المبكر إلى بعض السلوكيات الخاطئة كالتدخين والسهر والإصابة بالإجهاد والتوتر والقلق، والتي تعمل على تدمير الشعر وتلفه وتقصفه، وفيما يلي نوضح بعض الوصفات الخاصة بمحاربة مشكلة الشيب باستخدام الملح:
وصفة الملح لعلاج شيب الشعر نهائيا
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من الشاي الأسود.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار وعاء مناسب الحجم، ثم اخلطي المكونات السابقة معاً حتى يمتزجا تماماً، للحصول على خليط متجانس القوام.
- افردي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.
- احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة شهرين كاملين، حتى تحصلي على نتائج ملموسة.
وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الأبيض نهائيا
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الحناء.
- ملعقة من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الفازلين في حمام مائي، حتى يذوب تماماً.
- اخلطي باقي المكونات مع الفازلين، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف مع مراعاة التدليك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق، ثم غطيه باستخدام قبعة الاستحمام.
- اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء والشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.
- واحرصي عزيزتي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
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