بديل الليزر.. مسحة واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

تختار الفتيات دائما أدوات إزالة الشعر السهلة والغير مؤلمة، ولكن معظم الأدوات مثل الشفرات والكريمات والسويت مؤلمة جداً أثناء استخدامها، كما تسبب التهابات شديدة في البشرة، أما بالنسبة للأدوات الغير مؤلمة فهي تتمثل في أجهزة الليزر ولكنها مكلفة، وتحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة حتى يتم إزالة شعر الجسم بالكامل، لذلك تبحث الفتيات عن طرق إزالة الشعر بالنشا، فهي الطريقة الأقل تكلفة والاوفر، كما إنها آمنة على البشرة ولا يسبب أي التهابات، ويساعد النشا على تفتيح لون البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.

وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

النشا يدخل في وصفات تفتيح لون البشرة الداكنة وترطيب الشعر الخشن والمجعد، كما يدخل في وصفة إزالة الشعر من الجسم دون حدوث التهابات أو آلام، كما أن مكونات الوصفة من المنزل ولا تحتاج إلى تكلفة مثل باقي الأدوات وتتمثل في الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

بيضة.

قطعة قماش.

طريقة التحضير

طريقة إزالة شعر الجسم الزائد بالنشا بسيطة وغير مؤلمة، كما يساعد النشا على تفتيح لون البشرة، وماء الورد يساعد على ترطيب البشرة، وخلال دقائق من استخدام الوصفة يتم إزالة الشعر، وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع الخطوات التالية.

أولاً نقوم النشا والبيضة في وعاء.

يتم تنظيف البشرة بالماء وتجفيفها.

بعدها يتم توزيع الخليط عليها حتى يجف لمدة عشر دقائق.

نستخدم قطعة القماش في إزالة الخليط من على البشرة عكس اتجاه نمو شعر الجسم.

بعدها يتم ترطيب البشرة بماء الورد.

وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير