لعرايس العيد.. ماسك الخميرة والنشا لتسمين الوجه ونضارة البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في 5 دقائق

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد والبقع ، كل النساء تبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة وصفة طبيعية لتسمين الوجه، وتعتبر النساء المرضعات هي أكثر النساء احتياجا لمثل هذه الوصفات بسبب خسارة الوزن بسبب عملية الرضاعة، كما يوجد بعض النساء تحتاج إلى التخلص من البقع الموجودة في البشرة التي تجعل شكل البشرة غير لائق بالمرة، ومازال هناك الكثير من المشاكل التي تتعرض لها النساء بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتغيرات الجو المفاجئة، ولكن لا تقلقي عليك الهدوء تماما لأننا سوف نقدم لكم وصفة سحرية ورائعه في حل معظم مشاكل البشرة المؤلمة والمزعجة، مع العلم أن مكونات الوصفة بسيطة ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها بسهولة ويسر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة والنشا في تسمين الوجه

المميز والجميل في هذه الوصفة أنها إذا لم تأتي بنتيجة مرضية لكم، لم تؤثر بالضرر على البشرة، وهذا الأمر يجعلك تقومين بتجربة هذه الوصفة دون تردد على الإطلاق، لأن أمنة جدًا على البشرة، بالإضافة إلى أنها تجعل بشرتك صافية وخالية من أي مشاكل تؤثر على نفسية، مهما كانت مشكلتك الحل معنا في وصفة الخميرة والنشا، ولا ننسى أن نقول لكم أن هذه الوصفة تناسب جميع الأعمار وجميع أنواع البشرة، والآن نطلعكم على مكونات هذه الوصفة السحرية والرهيبة، وتتلخص المكونات في:

كمية مناسبة من الخميرة البيرة على حسب الرغبه في تحضير الوصفة.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقة ونصف من الحليب البودر.

خطوات تحضير واستخدام كريم الخميرة في تسمين الوجه

لو نظرت إلى معظم المكونات سوف تجدها أن جميعها مفيد جدا للبشرة، بالإضافة إلى حمايتها من ظهور البقع الجلدية الغير مرغوب في رؤيتها، والآن سوف نوضح لكم خطوات تحضير الوصفة بالتفصيل، لكِ فقط التركيز وتنفيذ الخطوات للحصول على النتيجة المطلوبة:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب حتى تتجانس جميع المكونات ولا يوجد بها أي تكتلات نهائي.

يجب وضع الكريم في علبة ويتم الاحتفاظ بها في مكان بعيد عن الضوء والحرارة.

يمكن استخدام الكريم مرة في الصباح ومرة في المساء.

كنا ذكرنا في المقال إنه يمكن أن تتم عملية نفخ الخدود أو الشفايف أو أيضا الحصول على وجه ممتلئ من أول استعمال باستخدام بعص الطرق اللازمة وهي وضع الخميرة علي النشا وعند وضعهم علي البشرة تحصلي على وجه ممتلئ ناصع البياض من أول استعمال يعمل على تسمين الوجه والخدود وجعلها موردة وطبيعية بدون اي فيلر أو استخدام بوتوكس