نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الأظافرقبل العيد وبمكون سحري ….طريقة تطويل وتقوية الاظافر في 3 أيام بس هتحصلي على اظافر قوية وطويلة في المقال التالي

قبل العيد وبمكون سحري…طريقة تطويل وتقوية الاظافر في 3 أيام بس هتحصلي على اظافر قوية وطويلة تعاني الكثير من النساء من ضعف الأظافر وعدم نموها بشكل سريع، وهذا الأمر يجعل السيدات يشعرون بالضيق وعدم الرضا الكامل عن شكل أيديهم واظافرهم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي أقوم الوصفات التي تساعد على نمو الأظافر وتقويتها. تطويل الأظافر خلطة زيت الزيتون والليمون تطويل الأظافر المكونات: ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

وعاء يصلح لاستخدامه في الميكروويف. طريقة التحضير: يتم وضع جميع المكونات معاً في وعاء ووضعها في الميكروويف لمدة 20 ثانية.

قومي بنقع أظافرك في هذا المحلول لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بعد ذلك بشطفها بالماء البارد وترطيبها بالكريم الخاص بكِ. خلطة زيت فيتامين E لتطويل وتقوية الاظافر المكونات: ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

القليل من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: يتم خلط المكونات جيداً، ثم نقوم بتدليك الأظافر بهذا الخليط لبضع دقائق.

يترك المزيج على الأظافر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

أخيراً يتم غسل الأظافر بماء دافئ وترطيبها جيداً. خلطة البيض وزيت عباد الشمس لتقوية وتطويل الاظافر المكونات: صفار بيضة واحدة.

ملعقتين من زيت عباد الشمس.

وعاء صغير. طريقة التحضير: يتم وضع الصفار مع الزيت في وعاء عميق و خلطهما جيداً.

نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط لزج.

يتم وضع الخليط على الأظافر وترك الخليط حتى يجف تماماً.

نقوم بعد ذلك بغسل الأظافر بماء دافئ وترطيبهما بالكريم الخاص بكِ.

يتم تكرار العملية 3 مرات اسبوعياً حتى نحصل على النتيجة التي نريدها. خلطة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الاظافر المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

3 فصوص كبيرة ثوم.

قفازات. طريقة التحضير: نقوم بهرس الثوم ووضعها في وعاء مع زيت الزيتون.

حيث إنما يجب تطبيق الخليط على الأظافر، ثم نقوم بارتداء القفازات ويترك الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم أخيراً غسل اليدين وترطيبها. وصفة عصير البرتقال لتقوية الاظافر يعمل فيتامين c في الحفاظ على على الأظافر وجعلها قوية، وذلك عن طريق مساهمته في انتاج الكولاجين.

ويستخدم عن طريق وضع عصير البرتقال في وعاء ونقوم بنقع الأظافر فيه لمدة 10 دقائق.

كما إنه بعد مرور 10 دقائق نقوم بغسل اليدين وترطيبها.

نقوم بتكرار الوصفة يومياً حتى نحصل على أظافر قوية وطويلة. عمر شويل - جدة تطويل الأظافرقبل العيد وبمكون سحري ....طريقة تطويل وتقوية الاظافر في 3 أيام بس هتحصلي على اظافر قوية وطويلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطويل الأظافرقبل العيد وبمكون سحري ….طريقة تطويل وتقوية الاظافر في 3 أيام بس هتحصلي على اظافر قوية وطويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.