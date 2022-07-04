كريم القهوة للبشرة واستمتعي بنضارة وبياض صاروخي من أول استعمال

يبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير كريم القهوة للبشرة لما له من فوائد كثيرة، خاصة النساء الذين تقدموا في السن وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه والرقبة وحول العين التي تظهر المرأة بعمر أكبر من العمر الحقيقي لها وذلك يسبب الكثير من الانزعاج للسيدات.

كريم القهوة للبشرة

يمكن تحضير كريم القهوة في المنزل بكل سهولة والاستفادة من جميع الفوائد الموجودة به، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة واحدة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه مسحوق القهوة ويضاف إليه ماء الورد، ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

يتم إضافة بقية المكونات إلى القهوة مع الاستمرار في التقليب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها ويتم الحصول على خليط كريمي.

يتم إحضار علبة زجاجية صغيرة ونظيفة وجافة ويتم وضع الخليط بها، وتوضع هذه العلبة في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة.

يتم إخراج العلبة عند استخدام الكريم ووضعها في الثلاجة مرة أخرى للاحتفاظ به أطول فترة ممكنة، والحفاظ عليه من التعفن.

قبل استخدام الكريم يفضل غسل الوجه جيدًا بالغسول الخاص به الذي يتناسب مع نوع البشرة وبالماء الفاتر للتخلص من الأتربة والاتساخات وآثار المكياج.

يوضع الكريم على الوجه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة للحصول على أعلى درجة من الاستفادة.

يمكن استخدام الكريم مرة واحدة يوميًا بدون أي قلق لأنه لا يسبب أي مشاكل أو ضرر للبشرة.

يفضل الاستمرار على استخدام الكريم بشكل يومي لفترة طويلة للحصول على النتيجة المطلوبة لبشرة مشرقة وأكثر نضارة وحيوية.

في نهاية مقال كريم القهوة للبشرة يوجد الكثير من الفوائد الموجودة به والتي لابد من الاستمرار على استخدامه للحصول على أعلى درجة من الاستفادة التي تتمثل في ترطيب وتنعيم وتقشير وتفتيح البشرة، والتخلص من التجاعيد والالتهابات وآثار حب الشباب.