أحلي من الجاهزة.. طريقة عمل شيكولاتة باونتي الاصلي بطعم الخرافي لعشاق جوز الهند

ترغب النساء في معرفة طريقة عمل شيكولاتة باونتي باعتبارها من الحلويات الخفيفة المميزة التي يفضلها الأطفال، تتعدد فوائد الباونتي حيث أكدت الدراسات أنها تعمل على تحسين وظائف المخ وترفع مستوى الذكاء كما تعزز المناعة وتقي من مرض فقر الدم لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

تعرف شوكولاتة باونتي باسم شوكولاتة جوز الهند جيرسي وهي إحدى الحلويات المميزة التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال، يمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالتالي:

مقادير شوكولاتة باونتي جوز الهند

4 أكواب من جوز الهند الناعم.

½ كيلو من الشوكولاتة.

علبة من الحليب المحلى.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الملح.

طريقة صنع باونتي الاصلي

أولا نقوم بوضع كل من مقدار الحليب المحلى والنشا وجوز الهند والملح في وعاء كبير.

بعد ذلك تخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتداخل وتتماسك المكونات ويتحول الخليط إلى عجينة سهلة الفرد والتشكيل.

ثم تشكل العجينة باستخدام اليد على شكل مستطيلات متساوية الحجم.

بعد ذلك ترص قطع الباونتي في صينية مبطنة بورق الزبدة لتجنب الالتصاق.

بينما يفضل وضع قطع الباونتي في الثلاجة حتى تتماسك تمامًا.

لتحضير طبقة الشوكولاتة نقوم بوضع وعاء كبير ونملأ ربعه بالماء على نار هادئة.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الشيكولاتة في وعاء آخر عليه مع مراعاة التأكد من عدم ملامسة قاع وعاء الشوكولاتة للماء وهو ما يعرف باسم حمام مائي للشوكولاتة.

ثم تقلب الشوكولاتة حتى تذوب تمامًا ثم ترفع من على النار.

بعد ذلك نضع قطع الباونتي في الشوكولاتة باستخدام ملعقة مسطحة كبيرة وتغلف بالشوكولاتة من الوجهين جيدًا.

ثم يفضل رص القطع عقب تغليفها بالشوكولاتة في صينية مبطنة بورق زبدة.

بعد ذلك تكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من وضع الشيكولاته على قطع الباونتي كلها.

ثم تترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك تمامًا.

بعد ذلك يتم تقدم قطع الباونتي اللذيذة في أطباق التقديم.

في نهاية مقال طريقة عمل شيكولاتة باونتي حيث تم التعرف على أسهل طريقة لإعداد هذه الحلوى المميزة بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، مع توضيح كل التكات والتفاصيل التي تضمن الحصول على شوكولاتة جوز الهند باونتي لذيذة بدلًا من شرائها جاهزة.