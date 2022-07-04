قبل العيد.. طريقة جعل اللحم المشوي طري وجوسي مثل المطاعم لن تشتريه مرة أخرى

طريقة جعل اللحم المشوي طري، يعتبر اللحم المشوي من أفضل الأطعمة التي يتناولها الكثير من الأشخاص، حيث أننا نجد أن الكبير والصغير يفضل هذه الطريقة لطهي اللحم، كما أن اللحم المشوي هو أحد أفضل الحلول، عند إقامة العزائم والمحافل الكبرى، فنجد أنه يلعب دور كبير في هذه الأحيان، وذلك نظرًا لأن مذاقة ممتاز جدًا، كما أن عملية تحضيره لا تأخذ الوقت الكبير، كما أنه تتم بكل سهولة ويسر.

طريقة جعل اللحم المشوي طري

الكثير من ربات المنازل قد يقعون في العديد من الأخطاء المختلفة عند القيام بتحضير اللحم المشوي.

تلك الأخطاء قادرة بشكل أو بآخر أن تجعل اللحم المشوي ذات طعم وشكل وملمس سيئ للغاية، وذلك على عكس المتوقع.

تلك الأخطاء قادرة بشكل أو بآخر أن تجعل اللحم المشوي ذات طعم وشكل وملمس سيئ للغاية، وذلك على عكس المتوقع. من هذه الأخطاء التي يجب أن نعرفها حتى لا نقع فيها، أننا قد نختار قطعة من اللحم تكون غير مخصصة للشوي على الإطلاق.

أيضًا من بين هذه الأخطاء أن نقوم بوضع بعض التتبيلات، والتي تعتبر غير ملائمة للحم المشوي، كما أننا من الممكن أن نقوم بشوي اللحم لمدة أطول من المطلوبة، أو بطريقة تعتبر غير صحيحة.

جميع هذه الأخطاء تجعلك تحصل في نهاية الامر على لحم مشوي غير قابل للأكل، فيكون اللحم جاف جدًا، وغير ناضج.

طريقة جعل اللحوم المشوية طرية

لابد عند القيام بشراء اللحم وكنت تنوي في قرارة نفسك أنك سوف تقوم بشوي هذا اللحم، فإن عليك ان تقوم بشراء قطعة لحم تكون قابلة للشوي، أي تكون من اللحم الذي يكون طري.

يفضل أن نقوم بشراء لحم الضلوع، أو ما يعرف بالريش، ومن اللحوم المميزة للشوي أيضًا الفخذ، وكذلك اللحم الخاص ببيت الكلاوي.

يجب أن نقوم بتتبيل اللحم قبل عملية الشوي بفترة كبيرة، وذلك من أجل أن نحافظ الرطوبة الخاصة باللحم وطراوته.

علينا أن نقوم بشوي اللحم بعد ان نقوم بالتخلص من درجة برودته، فلابد من أن نقوم بإخراجه من الثلاجة قبل أن نقوم بشوية بمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

علينا أن نقوم بتتبيل اللحم بالزبادي وكذلك الخل، وذلك لانهم يساعدان في عملية تفتيت أنسجة اللحم، فيساعد في جعله طري عند شوية.

في نهاية المقال نكون قد جمعنا لكم أفضل المعلومات التي يمكنكم من خلالها معرفة طريقة جعل اللحم المشوي طري، كما أننا استعرضنا لكم جميع الأخطاء التي يجب عليكم ان تتوخوها عن قيامكم بشوي اللحم.