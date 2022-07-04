قشر الموز للوجه بالماسك السحري وفوائد لن تتخيليها ستجعلكِ لا ترميه مجدداً

تحاول الكثير من السيدات الاستفادة من قشر الموز بدلًا من إلقائه في القمامة ولذلك يبحثون عن فوائد قشر الموز للوجه لكي يتم تطبيق بعض الوصفات الطبيعية به، وأثبتت الكثير من الدراسات بالفعل وجود الكثير من الفوائد في قشر الموز مما يجعل السيدات لا يتخلصون منه بعد ذلك، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم فوائده للبشرة وإحدى الطرق التي يتم استخدامها.

قشر الموز للوجه

يوجد الكثير من الفوائد لقشر الموز وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة ومن خلال هذا المقال سوف نشرح أهمها وذلك كالآتي:

يعمل قشر الموز على التقليل من تصبغ البشرة الناتج عن زيادة إفراز الميلانين، وذلك الدور من الممكن أن يقوم به بعض المواد الكيميائية لكنها تترك الكثير من الأضرار على الجلد، لكن قشر الموز لا يوجد منه أي ضرر.

يعمل أيضًا على عدم إصابة الجلد بالالتهابات لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

يعمل على محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها بشكل كبير وذلك عندما يتم وضعه على البشرة من الطبقة الداخلية له وفرك البشرة به.

يقلل من ظهور حب الشباب لأنه لديه خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وفي حالة وجود حب الشباب فهو قادر على التخلص من الندبات الناتجة عنه.

وصفة قشر الموز للتخلص من التجاعيد

من أهم الفوائد الذي يتركها الموز للبشرة هو التخلص من التجاعيد وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وهذه الوصفة كالآتي:

المكونات

قشر موزة واحدة.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التطبيق

يتم هرس قشرة الموزة جيدًا ومن الممكن أن يتم فرمها في الكبة.

يتم إضافة صفار البيض إلى قشر الموز وتقليبهم جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم وضع الخليط على البشرة لمدة خمس دقائق، وبعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر.

في نهاية مقال قشر الموز للوجه يمكن الاستفادة منه بشكل كبير والتخلص من جميع مشاكل البشرة التي تعانين منها، وذلك لأنه فوائد متعددة تستطيع أن تقضي على جميع التصبغات وحب الشباب والتجاعيد والالتهابات ويعطي البشرة النضارة والحيوية.