طريقة جلاب جامون الهندية بأسهل طريقة ومكونات بسيطة في كل بيت

طريقة جلاب جامون، إلى كل ربة منزل وكل سيدة، عليك أن تقومي بعملية تجديد وتطوير للأطباق والأصناف التي تقدمياها لعائلتك، حيث أن كثرة تقديم الصنف وتكرار صنعه، قد يجعلك أنت وأسرتك تسأمون من هذا الطعام، وتملون منه، فمن الأفضل البحث بشكل دائم عن أفضل الأطعمة والحلويات الجديدة، التي يمكنك معرفة طريقة تحضيرها، حتى تقدميها لأسرتك، كوجبة أو حلوى جديدة تسعدون سويًا بأكلها.

طريقة جلاب جامون

من الحلويات الجديدة التي يمكنك أن تقومي بتقديمها لأسرتك، هي الجلاب جامون، نلك الحلوى التي أشتهر بصنعها سكان دولة الهند.

فكثيرًا ما وجدناهم يحضرونها في العديد من المناسبات التي يقيموها، كما أن هذا النوع من الحلوى كان يقدم في الهند في أعياد الميلاد.

بالإضافة لتقديمه عند إقامة أي عرس، وذلك لأن هذه الحلوى طعمها مميز مما يؤهلها إلى أنها تنساب جميع الأذواق المختلفة.

كما أننا عندما نشرع في تحضير هذه الحلوى فإننا نجد أنه لا يقف أمامنا حائل أبدًا، حيث أن طريقة إعدادها بسيطة وسهلة، كما أنها لا تستغرق وقت كبير عند تحضيرها.

بالإضافة إلى أن جميع مكوناتها تتواجد داخل منزل كل منكم، فلا تحتجون لشراء أي منتجات من الخارج إلا القليل، وعند الحاجة فقط.

جلاب جامون على الطريقة الهندية

المكونات

4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من البكينج بودر.

4 أكواب من اللبن البودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا بشرط أن تكون سائلة.

4 بيضات.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية زيت مناسبة للقلي.

نصف كوب من اللوز المطحون من أجل التزيين.

مكونات القطر

كوبان من المياه.

كوبان من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة تحضير القطر

علينا أن نحضر إناء فارغ ونقوم بوضعه على النار، ثم نقوم بوضع كمية المكونات التي لدينا لتحضير القطر في الإناء.

بعد ذلك نقوم بتحريك هذه المكونات بشكل جيد، وعند ملاحظتنا لها أنها تغلي، نقوم بإطفاء النار، ثم نترك القطر يبرد.

طريقة عمل جلابي هندي

في وعاء فارغ نقوم بوضع البيض وكذلك الزيت النباتي، ثم نضيف لهم البكينج بودر، ثم نقوم بإضافة كلًا من اللبن وكذلك الفانيلا، وهنا علينا أن نقوم بخلط جميع المكونات.

بعد خلطهم علنا أن نقوم بوضع كمية الدقيق التي لدينا ونقوم بخلطهم مرة أخرى، ومن هنا سوف نحصل على العجية المنتظرة.

نسخن الزيت، ثم نقوم بصنع الكرات الصغيرة من العجين، ثم نقوم بوضعها في الزيت، وعندما تحصل على اللون الذهبي، نخرجها من الزيت ونضعها في القطر، ثم نرش اللوز المطحون ونقدمها ساخنة.

في نهاية مقالنا نرجو أن نكون وفقنا في تقديم أفضل المعلومات التي تدور حول طريقة جلاب جامون، ومن خلال ما قمنا بسرده، اتضح أن الأمر بسيط ويمكن تحضيره في أي وقت، وبشكل سريع