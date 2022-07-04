الكفتة المصرية على أصولها بسر خلطة الحاتي بهذه المكونات لطعم خرافي ومميز

تعتبر الكفتة من أكثر الأكلات المشهورة في جميع الدول، وتتميز الكفتة المصرية عن غيرها بمذاقها الرائع والمميز للغاية، بالإضافة إلى يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ووصفة جميعها سهلة من حيث الخطوات والمكونات، لذلك سوف نعرض لكِ من خلال مضمون مقالنا اليوم أكثر الوصفات والطرق المميزة لعمل الكفتة على الأصول المصرية المميزة للغاية.

الكفتة المصرية

فضلًا عن الطعم الشهي والرائحة الأكثر من رائعة، فهي أيضًا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومده بما يحتاجه من البروتينات والنشويات بشكل صحي، لذا يمكنك تحضيرها بأكثر الوصفات طلبًا من قبل الجميع، وهي الكفتة بالبصل، وتحضر وفقًا للخطوات التالية:

المكونات

مقدار ١ كيلو من اللحم المفروم.

عدد ٢ حبة بصل متوسطة الحجم.

عدد ٣ فصوص من الثوم.

حوالي نصف حزمة من البقدونس.

عدد ١ ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

عدد ا ملعقة متوسطة من النشا.

عدد ١ ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

ضعي في المطحنة الكهربائية كلًا من حبات البصل، وفصوص الثوم، والقليل من الملح واطحنيهم تمامًا، ثم ضعي البصل في مصفاة لتصفية السوائل منه والاحتفاظ بها في وعاء.

أحضري البصل المطحون وضعيه فوق مقدار اللحم المفروم، ثم ضيفي إليهم ملعقة النشا، وبهارات الكفتة، والملح والفلفل الأسود وأيضًا الكزبرة الناشفة واخلطي جميع المكونات ببعض بأصابع يدك.

قومي بتقطيع حزمة البقدونس قطع صغيرة جدًا، ثم أضيفيها إلى خليط اللحم، وأعيدي مزج المكونات مرة أخرى.

عليك بعد ذلك بتشكيل أصابع الكفتة على الأسياخ، ومرري عليها ماء البصل المصفى لتزيد من نكهة الكفتة.

ضعيها على الشواية، أو داخل فرن البوتجاز حتى تمام السوى، ثم ضعي في منتصفها قطعا من الفحم المشتعل داخل ملعقة من الزيت، ثم قومي بتغطية الكفتة لمدة عشر دقائق لتكتسب رائحة الفحم المميزة.

في ختام مقال الكفتة المصرية، قمنا بعرض أكثر طريقة تشتهر بها المطاعم المصرية لعمل الكفتة المميزة، عليك بتطبيق الخطوات والمكونات سالفة الذكر، لتتمتعي بمذاق كفتة أكثر من رائع تبهري به عائلتك.