تذوب في الفم.. غريبة العشر دقايق هشة وطعمها خرافي مش هتبطلي تعمليها

تتساءل الكثير من النساء عن طريقة عمل غريبة العشر دقايق باعتبارها إحدى الحلويات الشرقية السهلة البسيطة التي يشتهر وجودها في عيد الفطر المبارك حيث يمكن إعدادها في دقائق قليلة بمكونات بسيطة متوفرة في البيت لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل مع عرض كل التكات التي تضمن الحصول على غريبة هشة دايبة رائعة المذاق.

غريبة العشر دقايق

الغريبة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الجميع نظرًا لمذاقها الرائع وقوامها الدايب، يمكن إعدادها في المنزل في دقائق معدودة دون جهد أو مشقة وبمكونات بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السمن البلدي.

رشة من الملح.

مقدار كوب واحد من السكر البودرة.

لوز أو فستق أو بندق حسب الرغبة.

الطريقة

نضع مقدار السمن في وعاء عميق مع مراعاة أن تكون السمن بدرجة حرارة الغرفة، إضافة السكر البودرة ويقلب الخليط جيدًا حتى يتغير لون الخليط ويتحول إلى قوام سائل، يمكن الاستعانة بالمضرب الكهربائي أو اليدوي لتسهيل هذه المهمة.

يضاف رشة من الملح إلى الدقيق ويقلب جيدًا.

يفضل إضافة الدقيق بالتدريج إلى خليط السمن والسكر مع التقليب المستمر حتى

تتداخل المكونات مع بعضها البعض وتتجانس تمامًا.

تعجن المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتحول إلى عجينة ناعمة سهلة الفرد والتشكيل.

ينبغي ترك العجينة لمدة 10 دقائق حتى ترتاح وذلك للنجاح في تشكيلها بسهولة

تشكل العجين على شكل كرات متساوية الحجم وتزين بحبات الفستق أو اللوز من المنتصف.

تكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين كلها.

ترص الغريبة في الصينية وتوضع في الفرن على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق فقط، مع ملاحظة أن الغريبة لا يتغير لونها وإنما تظل بيضاء كما هي.

إخراج الغريبة من الفرن وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا ثم تقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال غريبة العشر دقايق حيث تم التعرف على طريقة عمل أسهل وأسرع غريبة ونتائجها مضمونة بشهادة الجميع، مع عرض مقادير وخطوات إعدادها بالتفصيل حتى تتمكن ربة المنزل من تحضيرها في البيت بسرعة بدلًا من شرائها جاهزة.