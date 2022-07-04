نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك البيض للشعر وأقوى وصفة كيراتين طبيعي مذهلة لشعر صحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البيض للشعر هو الحل المثالي للكثير من مشاكل الشعر نظرًا لقدرة البيض السحرية على علاج التقصف والهيشان وجفاف وتساقط الشعر لاحتواء البيض على العناصر التي يحتاجها الشعر لذا ينصح الخبراء بضرورة استخدام البيض كروتين أسبوعي للعناية بالشعر لذا وجب التنويه عن مجموعة من الماسكات والخلطات الطبيعية التي يمكن إعدادها من البيض.

ماسك البيض للشعر

أشار الكثيرون أن استخدام البيض في عمل ماسكات للشعر بمثابة حل جذري للقضاء على أغلب مشاكل الشعر نظرًا لما يحتويه البيض من معادن وفيتامينات هامة تمد الشعر بالعناصر التي يحتاجها.

وصفة البيض وجل الصبار

ينصح بتطبيق هذه الوصفة لتكثيف الشعر وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات

بياض بيضة واحدة.

ملعقة من جل الصبار.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتحول إلى قوام ناعم سهل الفرد.

يوزع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة نصف ساعة.

غسل الشعر بالماء البارد مع ضرورة استخدام الشامبو والبلسم للتخلص من رائحة البيض نهائيًا.

وصفة البيض وزيت جوز الهند

يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق إتباع التالي:

المكونات

بيضة واحدة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة

يخفق البيض جيدًا ثم يضاف مقدار زيت جوز الهند.

خلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا.

فرد الخليط على الشعر ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء البارد.

للحصول على شعر ناعم وجميل ينبغي تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة البيض والأفوكادو

أشاد الكثيرون بفعالية هذا الخليط الرائع والذي يمكن إعداده عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

نصف حبة من الأفوكادو.

صفار بيضة واحدة.

الطريقة

في البداية ينبغي هرس الأفوكادو جيدًا.

إضافة صفار البيض إلى الأفوكادو.

يقلب الخليط جيدًا.

يوزع الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

غسل الشعر بالماء البارد جيدًا.

في نهاية مقال ماسك البيض للشعر حيث تم التعرف على العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي يمكن إعدادها من البيض سواء بعمل خليط البيض وزيت جوز الهند أو البيض وجل الصبار كما يمكن تطبيق وصفة البيض والأفوكادو على الشعر.