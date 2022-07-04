من أسرار المطبخ السعودي.. طريقة برياني الدجاج الخليجي الأصلي ألذ طريقة والطعم لا يقاوم

لعشاق التجديد والتنويع في الأكلات نقدم لكم طريقة برياني الدجاج باعتباره من الأكلات الخليجية الجميلة التي تتميز بمذاقها اللذيذ ونكهتها القوية إضافة إلى قيمتها الغذائية العالية نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر، ينتمي طبق البرياني إلى المطبخ الآسيوي وتحديدًا من المطبخ الهندي حيث تتداخل النكهات لتعطي مذاق مميز وفريد لا يقاوم.

طريقة برياني الدجاج

رز برياني دجاج من الأكلات الجميلة المميزة الغنية بالمكونات التي تعطي الطبق مذاق رائع لذا سنقوم بعرض مكونات طريقة عمل البرياني السعودي المميز بالتفصيل، وهي كالتالي:

مقادير البرياني الخليجي الأصلي

دجاج مقطع إلى 8 قطع.

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

بصلة واحدة.

فص واحد من الثوم المفروم.

½ ملعقة من الزنجبيل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

رشة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الكركم.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من بهارات البرياني.

القليل من القرفة.

كمية قليلة من الكمون.

حبهان مطحون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ورق لورا.

خطوات ألذ طريقة برياني دجاج

أولا يوضع مقدار من الزيت على النار ثم يضاف إليه البصل والثوم، يشوح البصل والثوم حتى يتغير لونهم.

بعد ذلك تضاف قطع الدجاج إلى البصل وتقلب جيدًا.

بعد ذلك يوضع مقدار كل من الكركم والزعفران والقرفة والزنجبيل وبهارات البرياني والحبهان والكمون والملح والفلفل الأسود وورق اللورا.

ثم تقلب المكونات مع بعضها جيدًا.

بعد ذلك يضاف مقدار من الماء المغلي وتترك على النار حتى تنضج.

ثم تسخين مقدار من الماء في وعاء على النار ويضاف إليها القليل من الملح والزيت ويترك حتى يغلي.

بعد ذلك يضاف الأرز ويترك على نار هادئة حتى ينضج نصف نضوج.

ثم يرفع الوعاء من على النار ويضاف نصف كمية الأرز البسمتي على خليط الدجاج.

بعد ذلك يقلب الخليط حتى يتشرب الأرز من البهارات ونكهة الدجاج المميزة.

ثم يفضل إضافة الكمية المتبقية من الأرز على الوجه دون تقليب ويترك حتى ينضج الخليط تمامًا.

بعد ذلك يقدم البرياني في أطباق التقديم.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة برياني دجاج بالتفصيل مع توضيح كل المكونات والخطوات الأساسية التي تضمن الحصول على طعم مميز وجميل يعشقه الجميع كما يمكن إضافة بعض الخضروات للارز برياني المميز الجميل.