اشعري بالتغيير.. ماسك الموز للشعر وفوائد مذهلة لن تتخيليها سيصبح روتينك الأسبوعي

الموز من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير مما تحتاجه البشرة والشعر فهو له الكثير من الإستخدامات، وتقوم الفتيات باستخدامه كنوع من أنواع الماسكات الطبيعية التي تساعد الشعر على النمو وزيادة كثافته، فإن لم تستخدميه من قبل ننصح بإستخدام ماسك الموز للشعر بالطريقة التي نعرضها لكم من خلال السطور القادمة.

ماسك الموز للشعر

ننصحك عزيزتي باستخدام الموز لشعرك حتى تحصلي على الكثير من الفوائد التي تعود على شعرك حين استخدامه، فإليك طريقة هذا الماسك بكل سهولة فيما يلي:

المكونات

حبتان ناضجتان من الموز متوسطتان الحجم.

حبة كبيرة من ثمرة الأفوكادو ويفضل أن تكون هي الأخرى ناضجة.

طريقة التحضير

قشري الموز وضعيه في الخلاط، بعد أن تقومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

قشري ثمرة الأفوكادو وقطعيها إلى قطع صغيرة، وضعيها في الخلاط أيضًا.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو حتى يصبح خالي من الكريم الذي تستخدمينه.

قسمي شعرك حتى تصبح خصلاته متفرقة.

قومي بدهن القليل من الماسك بين يديك وضعيه على خصلة الشعر الأولى.

كرري ذلك حتى تنتهي من كل خصل شعرك تمامًا.

غطي شعرك فترة من الزمن لا تقل عن الستين دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الماء والشامبو، كرري ذلك حتى تنتهي من الخليط على شعرك.

الآن يمكنك أن تصنعي الماسك مرة أخرى وتستخدميه بعد يومين.

فوائد الموز للشعر

اشعري بالتغيير مع استخدام الموز لشعرك حيث يعد من المواد الأكثر استخداما منذ القدم لعلاج العديد من مشاكل الشعر والتي منها ما يلي:

به مضادات أكسدة تقاوم تكون قشرة الشعر وتخلص فروة الرأس مما تشعر له من حكة كما أنه بإمكانه أن يرطب الشعر من أجل تقليل نسبة القشر بالشعر.

مضادات الأكسدة الموجودة به تساعد فروة الرأس على إنبات شعر جديد وتقوي الشعر القديم وتزيد من حيويته.

يعالج هيشان الشعر الناتج عن جفافه، كما يعطيه لمعة طبيعية.

في نهاية مقال ماسك الموز للشعر فقد قدمنا طريقة بسيطة باستخدامه مضافًا إليه أهم مادة طبيعية وهي الأفوكادو حتى تساعد الشعر على الاستفادة مما بهم من مكونات، وقدمنا لكم فوائد هذا الماسك الرائع للحصول على شعر حيوي ورائع في وقت قياسي.