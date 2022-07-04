الكفتة التركية على أصولها بطريقة مبتكرة وجددي سفرتك وابهري أسرتك

تعتبر الوجبات السريعة والمشويات من أكثر الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، لذلك تبحث كثير من السيدات عن طرق تجهيزها في المنزل ومنها الكفتة التركية التي تعرف بإسم كفتة داوود باشا تركي، فهي من أشهى طرق عمل الكفتة وأسهلها و أقدمها، ويمكن لكل الأمهات تطبيق الطريقة بالمنزل والابتكار بها إما مقلية أو مشوية، و تقديمها بالطريقة التي تفضلها الأسرة.

الكفتة التركية

تتعدد طرق عمل الكفتة وتختلف من شخص لأخر حسب ذوق كل فرد في الطعام، وتبقى هذه هي المفضلة عند أكثر الأشخاص، وأفضل طرق تحضيرها هي الطريقة التالية:

المكونات

مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد ١ بصلة مفرومة.

حزمة من البقدونس مفرومة فرمًا ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملء ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار مقطعة إلى قطع صغيرة(إختياري).

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب صغير من فتات الخبز.

نصف كوب صغير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من توابل الكفتة.

عدد ١ حبة من البيض.

طريقة التحضير

أحضري الكبة وضعي بها مقدار اللحم، البصل، البقدونس، فتات الخبز، صلصة الطماطم، زيت الزيتون والبيضة.

قومي بفرم المكونات معًا، حتى تتداخل جميعًا.

أضيفي الملح، الكمون، الفلفل الأسود، البابريكا، الفلفل الأحمر وبهارات الكفتة.

اخلطي المكونات مرة أخرى حتى تحصل كل كمية اللحم على طعم ورائحة البهارات، وينتج عنها عجينة متماسكة.

ابدئي في تشكيل العجينة إلى كرات، أو أصابع حسب الرغبة.

ضعي مقلاة على النار، اسكبي بها مقدار زيت غزير، اتركيه يسخن جيدًا، ثم قومي بوضع أصابع الكفتة به حتى تنضج.

أخرجي الكفتة من الزيت، وقدميها فوق أعواد البقدونس الطازج سيضفي عليها طعم رائع.

من خلال مقالنا نكون قد عرضنا لكم أفضل طرق تحضير الكفتة التركية بأبسط المكونات المتوفرة في كل بيت، لكي تتمكن كل سيدة من تطبيقها في أي وقت، جربي هذه الطريقة وسوف تحصلي على نتيجة مرضية لكي سيدتي ولأفراد أسرتك أيضًا وجددي سفرتك بأطباق مبتكرة وغير تقليدية.