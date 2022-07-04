نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل الوصفات الطبيعية لتنظيف البشرة والحفاظ عليها بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتنظيف البشرة، بعض النساء تعانى. من بشرة شاحبة وغير نظيفة نظام لاستخدام مستحضرات التجميل أو التعرض لعوامل سيئة تضر بالبشرة، وتحرص كل سيدة أو فتاة على أن تجعل بشرتها مشرقة ومتوهجة، فيجب الحرص على إزاله الترسبات المتواجدة في البشرة وإزالة الجلد الميت، فيوجد بعض الخلطات والوصفات التي تجهز بالمنزل تقوم بحل هذه المشكلة وتقوم بتنظيف البشرة بشكل كامل، سوف نقوم بتعريفك على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة الأتربة والاتساخات من الوجه ومنح البشرة ألإشراقه والنضارة.

خليط ماء الورد مع الشوفان

يساعد ماء الورد على معالجة التهابات البشرة وعلاج حب الشباب والبثور السوداء ويعد من أنواع الغسول الطبيعي للبشرة التى يمكن استخدامها يومياً ويمكن استخدامه كمزيل للمكياج.

المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من الشوفان.

٤ ملاعق من ماء الورد.

الطريقة:-

نقوم بخلط المكونات في بوله صغيرة حتى نحصل على قوام متماسك.

يوضع الخليط على الوجه بالكامل لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

يستخدم هذا الخليط مرتين أسبوعياً حتى نحصل علي بشرة نظيفة ونضرة.

خليط الماء والملح

يساعد الملح على التخلص من الجلد الميت ويقوم بتنظيف البشرة ويعالج البثور السوداء حيث يمنع انسداد المسام ويمنع ظهور الشوائب بالبشرة ويحتوى أيضا على مكونات مرطبة للبشرة وتنظيف الوجه.

المكونات:-

ملعقتين صغيرتين من الملح.

كوب من الماء.

الطريقة:-

نقوم بتذويب الملح في الماء ونقوم بتنظيف البشرة بالماء الفاتر.

ثم نقوم بإحضار قطعة من القطن أو شيت الماسك ونقوم بوضع في المحلول.

نقوم بوضعه على الوجه ويترك على الوجه لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم يشطف الوجه بالماء.

يمكن استخدام هذا المحلول يومياً صباحاً ومساءا.

خليط الشاي الأخضر وزيت اللافندر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة التي تقوم بتنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب ويعمل على تنعيم البشرة و يستخدم كواقي من الشمس ويساعد على تجديد الخلايا الميتة بالبشرة.

المكونات:-

٣ أكياس من الشاي الأخضر.

ملعقة من زيت اللافندر.

الطريقة:-