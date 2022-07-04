أفضل الطرق الطبيعية لعلاج تنميل اليدين والقدمين

تنميل اليدين والرجلين من الأعراض الشائعة التي تحدث نتيجة تلف في الأعصاب وتنميل اليدين والرجلين يفقد الاحساس بشكل كلى او جزئي في الاطراف في هذا المقال سنعرض لكم اسباب تنميل اليدين والرجلين وعلاج تنميل اليدين والرجلين بطرق منزلية.

اسباب تنميل اليدين والقدمين:

الضغط على الاعصاب نتيجة وضعية نوم او جلوس خاطئة.

من أحد اسباب تنميل الاطراف مرض السكرى.

الصداع النصفي الدائم.

انضغاط أحد الاعصاب بين الفقرات.

تصلب الشرايين.

تليف الانسجة او تضخم الاوعية الدموية.

اعراض تنميل لليدين والقدمين:

فقدان الاحساس في اليدين او الرجلين.

شعور بالحرقة في الطرف المصاب.

الشعور بالألم عند لمس الطرف المصاب.

يوجد مشكلة في الرؤية وهنا يجب زيارة الطبيب.

عدم القدرة في السيطرة على المثانة وهنا يجب زيارة الطبيب.

علاج تنميل اليدين والقدمين في المنزل بطرق طبيعية:

نقوم بتدليك اليدين او الرجلين حتى يتم تدفق الدم الى الاعصاب.

استخدام الثلج على الطرف المصاب حتى يتدفق الدم في هذا الطرف.

استخدام الكمادات الدافئة على الطرف المصاب للتخفيف من شد العضلات.

ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تدفق الدم في جميع انحاء الجسم.

علاج تنميل اليدين والقدمين بالأعشاب الطبيعية:

علاج تنميل اليدين والقدمين بعشبة الكركم: –

نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ونضعها على واحد كوب من الحليب ثم نضعه على نار هادئة ثم نمزجه مع بعضه البعض ثم نغلق النار ثم نضع بعض من العسل ونقوم بشرب كوب واحد يوميا من هذه الوصفة وبالتالي ستساعدك على التخلص من الم تنميل اليدين او الرجلين.

معجون الكركم لعلاج تنميل القدمين او اليدين: –

نحضر بعض من الكركم ثم نضعه على بعض من الماء حتى يتكون عجين ثم ندلك به المنطقة المصابة وهذه الطريقة ستساعدك في التخلص من تنميل الاطراف.

علاج تنميل اليدين والرجلين بعشبة القرفة: –

نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ثم نضعها على كوب من الماء الساخن ونمزجهم مع بعضهم البعض ثم نقوم بشرب هذا الخليط يوميا.

إرشادات يمكن اتباعها للابتعاد عن حدوث تنميل في اليدين او الرجلين: