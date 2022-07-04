صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية 100 وصفة رهيبة بلون تحفة وجذاب جدا

الصبغات الكيميائية للشعر من أكثر منتجات التجميل الخاصة بالشعر استخدامًا، حيث أن صبغة الشعر تسبب تلف في بصيلات الشعر بسبب عملية سحب اللون من الشعر والتي تسبب خشونة وهيشان وجفاف في الشعر وتساقط، ولذلك يجب الإبتعاد عن استخدام الصبغات الكيميائية واستخدام الطرق الطبيعية لصبغ الشعر مثل صبغة الكركم الطبيعية التي تصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي دون التسبب في أي ضرر للشعر، وخلال السطور التالية سنتناول الطريقة التي يمكن إتباعها لصبغ الشعر بوصفة الكركم الطبيعية.

ماهي المكونات المطلوبة لعمل صبغة الكركم الطبيعية

معلقتين من الكركم.

معلقتين من جل الصبار.

معلقتين من الخل.

معلقة من النشا.

معلقتين من العسل.

الخطوات الصحيحة لاستخدام صبغة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر

صبغة الكركم من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على الشعر حيث أنه يكسب الشعر لون أشقر ذهبي مميز وبجانب ذلك فهو يساعد في التخلص من أي قشرة في الشعر وتطهير فروة الرأس من الدهون المتراكمة في المسام، ويساعد في علاج الهيشان والجفاف، ويتم استخدامها بالطريقة التالية:-

نخلط الكركم مع جل الصبار ونضع عليهم العسل والنشا ونقلبهم.

نضيف عليهم الخل ونقلبهم معًا وبعد ذلك نبدأ في فرد الخليط على الشعر.

نلف الشعر بكيس بلاستيك ونتركه ساعتين وبعد ذلك نبدأ في تمشيط الشعر كل ربع ساعة.

نغسل الشعر من الصبغة وبعد ذلك يتم ترطيبه جيدًا للحفاظ على اللون لأطول فترة ممكنة.

كيفية عمل صبغة شقراء للشعر بإستخدام صفار البيض

استخدام صفار البيض للشعر له أهمية كبيرة بجانب ذلك فهو يعطي الشعر لون أشقر ذهبي مميز، كما أنه يساعد في علاج الشعر التالف من الصبغات الكيميائية ويعيد للشعر لمعانه وحيويته، ويتم استخدام صفار البيض بالعديد من الطرق أفضلها هي استخدامه مع النشا حيث أنه يتم خلط صفار بيضه مع معلقة من النشا ونضيف عليهم معلقتين من زيت الزيتون ونضعهم على الشعر بكل أجزاؤه وبعد ذلك نتركها على الشعر نصف ساعة ونشطف الشعر بالماء والشامبو، وللحصول على لون أشقر ذهبي قوي يمكن استخدام الصبغة كل يوم كما أنه يعطي لمعان رهيب للشعر كما توجد وصفة أخري يمكننا عن طريقها تنعيم الشعر الخشن والمجعد مهما كان خشن في وقت قصير وهي ملعقة صغيرة من المايونيز مع ملعقة زيت الصبار مع ثلاثة ملاعق من العسل ثم قومي بخلط المكونات معاً حتي تحصلي على خليط متجانس وضعي الخليط علي شعرك واتركية لمدة ساعتين يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الخشن من أول إستعمال تحصلي على شعر ناعم كما يمكنك للحصول على شعر ناعم وطويل طريقة أخري وهي وضع ملعقتين خميرة مع مع زيت الزيتون علي كوب من الماء ثم قومي بوضع هذا الخليط السحري علي شعرك واتركيه لمدة ساعتين يعمل على تنعيم الشعر كالحرير من أول استعمال فهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تنعم الشعر وتجعله صحي وطويل ليصل إلى الأرض وايضا تعمل على تنعيم الشعر الخشن