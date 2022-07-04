فطارك أول يوم العيد عندنا بأسهل الطرق وألذ الوصفات

فطارك أول يوم العيد عندنا، الكبدة من أشهى الوجبات التي يعشقها الجميع، وخصوصا الكبدة التي تعدها المطاعم، واليوم سيدتي سوف نقدم لك طريقة عمل كبدة المطاعم، بالإضافة إلى أسرار نجاحها، فتابعينا.

فطار أول يوم العيد عندنا

من المشهور في معظم البلدان العربية، أنه في عيد الأضحى يتم تناول الكبدة أول يوم العيد، واليوم طريقة الكبدة خطيرة، وطعمها لذيذ زي الجاهزة.

المقادير

الكبدة: نصف كيلو(مقطعة إلى شرائح)

الفلفل الحلو: 2 حبة (كبيرة أو مقطعة إلى شرائح)

بصل: 1 (وسط / شريحة)

الفلفل الحار: 1 (اختياري)

ملح: 1 ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ملعقة صغيرة

كزبرة جافة: 1 ملعقة صغيرة (مطحونة)

ثوم: 1 ملعقة كبيرة (مفروم)

عصير ليمون: 2 ملعقة كبيرة.

الخل: 2 ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

يتبل الكبد بالملح والفلفل والكزبرة الجافة والخل والليمون، ويترك لفترة.

يُسكب الزيت في مقلاة، ويضاف الكبد المتبل ويقلب على نار متوسطة حتى يجف الماء المتدفق.

أضيفي البصل والكزبرة وخففي النار حتى تنضج.

في غضون ذلك أضيفي الفلفل المفروم للكبد حتى تنضج تماما. وضعيه على النار لفترة قبل التقديم.



كبدة الفرن الشهية

من أنواع الكبدة اللذيذة الصحية التي يمكن تناولها أثناء عمل اليجيم، وذلك عبر تتبع المكونات والطريقة.

المكونات

كبد دجاج:نصف كيلو.

البصل: 3 حبات (مقطعة إلى شرائح)

عصير ليمون: ربع كوب.

ملح: 1 ملعقة صغيرة.

زيت الزيتون: ثلث كوب.

فلفل أسود: ملعقة صغيرة.

خلطة البهارات: نصف ملعقة صغيرة.

كيفية الإعداد

في البداية قطع الكبدة، اشطف الكبد جيداً ونقعها في عصير الليمون لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك، ضعي البصل المفروم والكبد في وعاء عميق، وضعي باقي المكونات على الكبد، واخلطيهم حتى يمتزج الكبد بالتوابل.

بعدها يتم صف الكبدة في صينية.

في النهاية يتم إدخالها إلى الفرن لمدة 35 دقيقة.

سر نجاح تحضير الكبدة

نقع الكبد في الماء، كذلك الخل يجعل الطهي أسهل.

يستغرق الأمر وقتًا لضبطه، لذلك تحتاج إلى طبخ البصل في البداية.

فوائد الكبدة