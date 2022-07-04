تخلصي من الشيب نهائيا بمعلقة قرفة واحده وودعي الشعر الأبيض نهائيا

ظهور الشعر الأبيض من الأمور التي تزعجنا جميعاً وخاصة السيدات، فهو غالباً يظهر في مقدمة الرأس مما يجعل الشخص أكثر إحراجا، كما أن معظم السيدات يلجؤون إلى شراء الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر الأبيض ولكنها تضر الشعر على المدى البعيد، لذلك ننصحك عزيزتي باستخدام المكونات الطبيعية في علاج الشيب المبكر وإعادة الشعر الحيوية واللمعان.

وصفة علاج الشيب بالقرفة

القرفة من المكونات الطبيعية الممتازة التي تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على إزاله الشعر الأبيض وإعادة اللون الطبيعي له، كما أن القرفة لها فوائد عديدة في صحة الشعر فهي تقوى بصيلات الشعر من الجذور للأطراف وتعمل على بناء الشعر ومنح الشعر المظهر الجذاب والمميز، وسوف نقدم لكى سيدتي طريقة وصفه لعلاج الشيب بالقرفة بطريقة سهلة وبسيطة.

تحضير وصفه لعلاج الشيب بالقرفة

المكونات

معلقة كبيرة من القرفة المطحونة.

بيضه.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

إعداد وصفة القرفة لعلاج الشيب

نحضر بوله صغيرة ونضع بها القرفة المطحونة والبيض ونخلطهم جيداً ونضيف زيت الزيتون حتى يتجانسوا جميع المكونات.

نضع الخليط على شعر نظيف على كامل الخصلات خصوصاً مقدمة الرأس، لما لها من شعر أبيض كثير ونترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يتغلغل فى جميع أطراف الشعر.

نغسل الوصفة بالماء والشامبو جيدا ونكررها مره أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة تعد من أسهل الطرق في التخلص من الشعر الأبيض، لاحتوائها على الغرفة التي تقوى الشعر وتمنحه النعومة واللمعان، كما أنها تعد من الوصفات السريعة في إخفاء اللون الأبيض وإعادة الشعر صحته ولمعانه، كما أنها يدخل بها البيض الذي يضيف للشعر اللون الثابت الجذاب، كما أن وجود زيت الزيتون فى الوصفة يعمل على تلوين الشعر الأبيض وإزالته نهائيا، كما أنه يحمى الشعر من التقصف والهيشان ويكسب الشعر النعومة والحيوية ويضيف للشعر المظهر المتألق، فهو ممتاز في حل جميع مشاكل الشعر، ويتميز أيضاً بإعطاء الشعر الكثافة المطلوبة التي تمنح الشعر ألإطلاله الرائعة، ويمكن اتباع هذه الوصفة مرة أسبوعياً حتى يتلاشى اللون الأبيض تماماً من على الشعر.