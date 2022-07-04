ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الشمس قبل العيد بمكونات بسيطة

دائماً تبحث كل فتاة عن ماسكات لتفتيح البشرة وازاله الحبوب والبقع الداكنة لذلك لكثرة تعرضهم لفترة طويلة لأشعة الشمس، وتعتبر البشرة الدهنية هى من أكثر الأنواع التى يحدث فيها مشاكل كثيرة حيث يظهر عليها الحبوب والبقع الداكنة واللون الباهت للبشرة ولذلك علينا الاعتناء بالبشرة جيداً، ومن هنا سوف نتعرف على طريقة عمل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة ومنها ما يلى.

ماسك النعناع لتفتيح البشرة

ماسك النعناع من الماسكات الطبيعية التى تساعد على التخلص من البثور والحبوب التى تصيب البشرة الدهنية والتخلص من الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.

عليكى باحضار كمية من ورق النعناع الاخضر ثم نضعها فى كوب ونصب عليها ماء مغلي ويغطى لمدة ساعة. نقوم بتنظيف الوجه قبل وضع الماسك، ثم نقوم بإحضار قطعة قطن ووضعها فى النعناع المنقوع ويتم وضعه على البشرة لمدة عشرون دقيقة ويتم غسل البشرة بماء فاتر أولاً ثم ماء بارد لغلق المسام.

ماسك العسل وزيت جوز الهند لتفتيح البشرة

من الماسكات المميزة فى تفتيح لون البشرة الدهنية ويساعد أيضاً فى التخلص من البثور، لأن العسل يحتوى على العناصر المضادة للبكتريا وزيت جوز الهند يساعد على ترطيب البشرة.

نقوم بمزج ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة من صودا الخبز وتقلب المكونات جيداً. نقوم بتنظيف الوجه جيداً ثم نضع الماسك على البشرة وندلك الوجه بحركه دائرية ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بماء فاتر ثم ماء بارد لسد مسام البشرة.

ماسك حليب اللوز والبيض والليمون

يحتوي حليب اللوز على العديد من الخصائص التى تساعد فى التخلص من الحبوب والبقع الداكنة، أما بياض البيض يساعد فى تحفيز الكولاجين بالبشرة، أما الليمون يساعد فى التخلص على البكتريا الضارة للبشرة وتقشر الوجه وتفتيح البشرة.