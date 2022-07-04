اسرع واسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع بمكونات بسيطة وغير مكلفه

تعد الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلوى والتي تتميز بمذاق لذيذ وجميل وكل الأطفال يعشقون تناولها فعادة يتناولونها في وجبة الإفطار، ويقومون بشرائها من المحلات وعادة تكون الحلاوة الطحينية في شكل علب وفي هذه الأيام نشهد إرتفاع في أسعار بعض الملعبات والسلع ومن ضمنها الحلاوة الطحينية، لذلك تفضل أغلبية السيدات أن تقوم بعملها في المنزل بطريقة سهلة حيث أن مكوناتها بسيطة ومتوافرة في كل منزل ومن أهم مكوناتها هي الحليب البودر والسمسم ويفضل أن يكون السمسم محمص وكذلك تتكون من السكر البودر والفانيليا، ومن الممكن أن نضيف إليها كمية مناسبة من المكسرات مثل الفستق أو يمكننا أن نضيف الكاكاو الخام لتكون حلاوة طحينية بالشوكولاته ولكن هذا يكون علي حسب الرغبة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع

مكونات الحلاوة الطحينية:

كوبان كبيران من الحليب البودر.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من الطحينة السائلة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية:

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية