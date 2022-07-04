نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع واسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع بمكونات بسيطة وغير مكلفه في المقال التالي
تعد الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلوى والتي تتميز بمذاق لذيذ وجميل وكل الأطفال يعشقون تناولها فعادة يتناولونها في وجبة الإفطار، ويقومون بشرائها من المحلات وعادة تكون الحلاوة الطحينية في شكل علب وفي هذه الأيام نشهد إرتفاع في أسعار بعض الملعبات والسلع ومن ضمنها الحلاوة الطحينية، لذلك تفضل أغلبية السيدات أن تقوم بعملها في المنزل بطريقة سهلة حيث أن مكوناتها بسيطة ومتوافرة في كل منزل ومن أهم مكوناتها هي الحليب البودر والسمسم ويفضل أن يكون السمسم محمص وكذلك تتكون من السكر البودر والفانيليا، ومن الممكن أن نضيف إليها كمية مناسبة من المكسرات مثل الفستق أو يمكننا أن نضيف الكاكاو الخام لتكون حلاوة طحينية بالشوكولاته ولكن هذا يكون علي حسب الرغبة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع
مكونات الحلاوة الطحينية:
- كوبان كبيران من الحليب البودر.
- كوبان كبيران من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوبان كبيران من الطحينة السائلة.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية:
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- قومي بإحضار وعاء عميق ونضع في هذا الوعاء كوبان كبيران من السكر البودر ثم نضيف كوبان كبيران الحليب البودر ويتم خلطهم مع بعض.
- وبعد ذلك يتم إضافة كوبان كبيران من الطحينة السائلة ولكن لابد من وضع الطحينة بطريقة تدريجية مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك اليدوي.
- ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعض بإستخدام المضرب للحصول على خليط متماسك ومتجانس وناعم جدا ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ويتم تقليبهم مع بعض حتى نحصل على قوام ثقيل قليلا وبعد ذلك يتم إحضار علبة مربعة الشكل أو حافظة طعام.
- ونضع في هذه العلبة كيس بلاستيك وقومي بدهن هذا الكيس بملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزيت النباتي ثم يتم وضع خليط الحلاوة الطحينية في العلبة.
- وقومي بفردها جيدا ومن الممكن أن نضيف كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق أو الفول سوداني ولكن نضعهم قبل وضع خليط الحلاوة الطحينية.
- ثم نقوم بوضع العلبة في الثلاجه ونتركها حوالي ثلاث ساعات أو نتركها لمدة ليلة كاملة حتى يتم تماسكها بطريقة جيدة.
- وبعد مرور هذا الوقت نقوم بتجهيز طبق مسطح ونضع به الحلاوة الطحينية ويتم تقطيعها بإستخدام السكينة ونضعها في طبق مناسب للتقديم ولكي نحتفظ بها لابد من وضعها في الثلاجه بشرط أن يتم تغطيتها جيدا بغطاء العلبة.
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