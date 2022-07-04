نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مافن الببروني فطور لذيذ وسريع في المقال التالي
تعد وصفة مافن الببروني من وصفات المعجنات المميزة المأخوذة من المطابخ الأوروبية وتتميز بطعمها الرائع وأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى جهد كبير، يمكنك تحضيرها في المنزل وتقديمها لأطفالك كفطور سريع ومميز أو يمكن تناولها كوجبة خفيفة بدلاً من الساندوتشات فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير بالتفصيل.
مافن الببروني
حضري ألذ مانف في المنزل وقدميه للضيوف أو كوجبة خفيفة أو يمكنك استخدامه كعشء خفيف بدلاً من الأطباق التقليدية
المقادير اللازمة لعمل الوصفة:
- ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.
- كوب من كريمة الخفق الجاهزة للطهي.
- رشة من ملح الطعام الأبيض.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- رشة من الأوريجانو
- ثلاث شرائح من الببروني الجاهز.
- كوب إلا ربع من ميكس الجبن أو الجبنة الشيدر والرومي والموتزاريلا.
- نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع حلقات.
- كوب من الفلفل الأخضر الحلو المقطع مكعبات صغيرة.
خطوات تحضير مافن الببروني:
- في وعاء قومي بخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود.
- أضيفي الكريمة والأوريجانو وقلبي.
- أحضري قوالب المافن أو الكب كيك وضعي بها القوالب الخاصة أو ادهنيها برشة من الزبدة.
- وزعي البيبروني على القوالب وضعيها في القاع.
- أضيفي رشة من الجبن والفلفل في كل كوب.
- يضاف الزيتون بعد خليه جيداً.
- وزعي خليط البيض والكريمة على الأكواب حتى تملأ ثلاث أرباع الكوب.
- أشعلي نار الفرن حتى يكون جاهز للخبز.
- أدخلي الكب كيك على الرف الأوسط واتركي المافن حتى تنضج.
- أخرجي المافن وضعي على الوجه رشة من الجبنة فوق كل قطعة.
- أخلي المافن مرة أخرى ثم أشعلي الشواية حتى تذوب الجبنة ويحمر الوجه ويصبح ذهبي.
- أخرجي المافن واتركيه يبرد قليلاً ثم قدميه.
- يقدم المافن ساخن مع أي صوص تفضلين وحبات البندورة الطازجة أو قطع المخلل.
- يمكن عمل المافن بنكهات مختلفة كمافن الدجاج واللحم ولكن يتم استخدام الدقيق الأبيض بدلاً من الكريمة.
- يمكن عمل مافن الخضار المكون من الفلفل وقطع الطماطم وحبات الذرة والبسلة أو أي نوع خضار آخر مناسب لك.
- من الممكن أيضاً صنع صوص الجبنة الذائبة وتقديمه مع المافن كطبق جانبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مافن الببروني فطور لذيذ وسريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.