مافن الببروني فطور لذيذ وسريع

تعد وصفة مافن الببروني من وصفات المعجنات المميزة المأخوذة من المطابخ الأوروبية وتتميز بطعمها الرائع وأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى جهد كبير، يمكنك تحضيرها في المنزل وتقديمها لأطفالك كفطور سريع ومميز أو يمكن تناولها كوجبة خفيفة بدلاً من الساندوتشات فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير بالتفصيل.

مافن الببروني

حضري ألذ مانف في المنزل وقدميه للضيوف أو كوجبة خفيفة أو يمكنك استخدامه كعشء خفيف بدلاً من الأطباق التقليدية

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.

كوب من كريمة الخفق الجاهزة للطهي.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

رشة من الأوريجانو

ثلاث شرائح من الببروني الجاهز.

كوب إلا ربع من ميكس الجبن أو الجبنة الشيدر والرومي والموتزاريلا.

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع حلقات.

كوب من الفلفل الأخضر الحلو المقطع مكعبات صغيرة.

خطوات تحضير مافن الببروني: