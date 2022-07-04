نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشك الماظية بطريقة مميزة في المقال التالي

يعد طبق كشك الماظية من أشهى الوجبات الشعبية المشهورة والتي يمكن تقديمها على الغداء ويمكن تقديمها بمفردها أو بجانب اللحم أو الدجاج المقلي أو المشوي، تتميز تلك الأكلة بطعمها الرائع ويمكنك تقديمها للضيوف على الغداء والاستمتاع بها مع الأسرة والعائلة فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات التحضير بالتفصيل. كشك الماظية حضري طبق شعبي مختلف وقدميه على مائدة الغداء بطريقة رائعة بجانب الأطباق الأخرى بمقادير سهلة للغاية وخطوات بسيطة المقادير اللازمة لتحضير الكشك: قطعتان من صدور الدجاج كبيرة الحجم.

كوبان كبيران من الزبادي البلدي

كوبان ونصف من اللبن السائل خالي الدسم.

كوب من دقيق الأرز أو الأرز الأبيض المطحون ناعم جداً.

ست حبات متوسطة من البصل الأبيض المفروم ناعم.

عشر فص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

جزرتان كبيرتان مبشورتان.

خمسة أكواب من شوربة أو مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

كمية كافية من السمنة البلدي للطهي.

حفنة من البصل المقلي أو المحمر للتزيين. خطوات تحضير كشك الماظية: يتم تنظيف الدجاج جيداً بالخل والملح ثم شطفها. توضع الصدور كاملة في كمية من الماء والبصل والجزر ليتم سلقها بالطريقة المعتادة. بعد أن تنضج أزيليها من الشوربة واتركيها تبرد. تقطع الصدور إلى قطع أو تفتت بالشوكة مع إزالة العظم والجلد. في وعاء عميق أذيبي كمية من السمنة تكفي لطهي المكونات. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يتغير لون البصل. أضيفي الدجاج والدقيق وقلبي. يضاف الزبادي واللبن وتقلب المكونات معاً جيداً. أضيفي الجزر المبشور وقلبي جيداً. تبلي الخليط بالملح والفلفل ويمكن إضافة توابل الدجاج إن توفرت. تضاف مرقة الدجاج إلى المكونات وتقلب. غطي الخليط واتركيه على نار هادئة حتى ينضج تماماً وتتجانس المكونات معاً. لتحضير البصل المحمر أو التقلية يتم تقطيع البصل إلى جوانح رفيعة. سخني السمنة على النار ثم أضيفي البصل وقلبي. يتبل البصل بالملح والفلفل ويقلب حتى يحمر ويذبل. ارفعيه من على النار ثم أضيفيه إلى الكشك ويمكن وضعه كتزيين في الأعلى. عمر شويل - جدة كشك الماظية بطريقة مميزة - ثقفني

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