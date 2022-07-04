وصفة تفتيح جبارة لتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت جلدك هينور في دقائق

يعد تقشير البشرة من إحدى أهم الطرق التجميلية للبشرة والجسم، حيث تزود البشرة بالكثير من الفوائد ومنها نضارة البشرة وإزالة الخلايا الميتة بالجلد واستبدالها بخلايا جديدة، ويستخدم التقشير لبعض الأماكن بالجسم ومنها الكوعين والركبتين حيث إنهم يتعرضون لعوامل ضارة كثيرة تؤدي إلى هذه المشكلة، فتلجأ بعض السيدات الى استخدام مقشرات صناعية وغالبا تكون بأسعار باهظة ودون فائدة، وحيث توجد بعض الوصفات الطبيعية لتقشير الكوعين والركبتين بتكلفة قليلة وآمنة على البشرة والجلد، اليكم هذه الوصفات.

تقشير الركب والأكواع بمكونات طبيعية

وصفة تقشير الليمون مع زيت الزيتون

نقوم بوضع ملعقة من كبيرة من السكر في بولة صغيرة ونضيف عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم نضيف اليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقوم بمزج المكونات جيدا وتوضع على الكوعين والركبتين.

نقوم بفرك الكوعين والركبتين بحركة دائرية لمدة ٥ دقائق ثم يتم شطف هذه المناطق بالماء الفاتر.

يستخدم هذا التقشير مرتين أسبوعياً.

وصفة تقشير الكركم والعسل

في وعاء صغير نضع ملعقة صغيرة من الكركم وعليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ويتم إضافة ملعقة من الحليب البودر ونقوم بخلطهم جيداً ثم يتم تطبيق هذا المقشر على الكوعين والركبتين ويترك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة جيدا مع الفرك لمدة دقيقتين متتاليين.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة تقشير الملح مع السكر والليمون

نضع في وعاء صغير ثمرتان من الليمون يتم عصرهم ثم نضيف عليهم كوبان صغيران من زيت الزيتون.

ثم نضيف إليها ملعقتين كبيرتين من الملح وكوب من السكر.

نخلط المكونات تماماً ثم يوضع الخليط على الأماكن التي نريد تقشيرها مع الفرك لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل المنطقة جيدا بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين شهرياً.

وصفة تقشير السكر وزيت الزيتون

نقوم بإضافة نصف كوب من السكر البودر وعليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في بولة صغيرة ونقوم بمزجهم جيداً.

نطبق هذا المزيج على الأماكن المراد تقشيرها مع تدليكها برفق ويشطف المكان بالماء الفاتر.

تكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً.

للحفاظ على الركب والأكواع يجب عدم ملامسة أى سطح خشن ويجب الاهتمام بالترطيب يوميا واستعمال واقي للشمس للحصول على بشرة بيضاء ونقية.