نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد الجمبري للاطفال لمناعة وعظام طفلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القشريات من أهم المأكولات البحرية والتي تحتوي على نسبة عالية من المغذيات لذلك فإن فوائد الجمبري للاطفال كبيرة للغاية فالحبة الواحدة كبيرة الحجم أو المتوسطة من الروبيان يمكن أن تقي طفلك من العديد من المشاكل، لمعرفة المزيد حول هذا الأمر تابعي المقال التالي فقد وفرنا لكم المعلومات المفصلة.

فوائد الجمبري للاطفال

وجبة واحدة من الربيان لطفلك تساعد على بناء العظام وتحسين وظائف المخ كما تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي وتقي من السرطانات.

أهمية تناول الروبيان لطفلك:

الجمبري ليس مجرد وجبة فخمة لذيذة الطعم بل هو غذاء عالي السعرات الحرارية وله العديد من الفوائد والاستخدامات.

فاتح للشهية:

يعتبر الروبيان من المأكولات البحرية الغنية بالبروتين حيث يمد الجسم بعدد كبير من الأحماض الأمينية، تلك المواد البروتينية مغذية للجسم وتعمل على زيادة الشهية بشكل كبير.

هذا يحفز تناول المزيد من الطعام الصحي مما يعالج مشاكل التغذية عند طفلك وعدم الرغبة في تناول الطعام ولكن الأهم أن يتناول طفلك وجبة متكاملة وطعام صحي وليس وجبات سريعة.

مفيد للهضم:

الجمبري من الأكلات سهلة الهضم فهو خفيف للغاية ولا يسبب عسر الهضم كباقي الأكلات، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على تنظيم حركة الأمعاء مما يضمن امتصاص ممتاز للمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن المستخرجة من الطعام.

تنظيم حركة الأمعاء يعالج مشاكل القولون التي يشتكي منها عدد كبير من الأطفال كالتقلصات والانتفاخات كما أنه يساعد على التخلص من الفضلات بشكل سليم ومنع تراكمها لتسبب التهابات وسرطان بالقولون.

داعم للمناعة:

إن أردت الحفاظ على صحة طفلك وحمايته من الأمراض والأوبئة فإن الجمبري يجب أن يكون على قائمة طعام طفلك حيث يحتوي على الفيتامينات المعززة للمناعة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الطاردة للسموم.

فوائد تناول الجمبري للاطفال:

علاج الأنيميا:

الجمبري من الأكلات التي تحمي طفلك من الإصابة بفقر الدم وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد بالإضافة إلى فيتامين ب12 مما يساعد على بناء خلايا الدم الحمراء بشكل صحي وكذلك هيموجلوبين الدم.

داعم للعظام:

يحتوي الجمبري على نسبة كبيرة للغاية من الفسفور والكالسيوم وكليهما هامين لصحة العظام ولبناء أسنان سليمة.