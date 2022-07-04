نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير خبز مناسب للدايت من الحبوب الكاملة بطريقة سهلة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن الخطوات التي تتبع من أجل تحضير الخبز الدايت وذلك لنتائجه الفعالة في خسارة الوزن كما أنه يساعد على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

ويساعد في القضاء على الشعور بالشبع كما أن ذلك الخبز يقضي على الشعور بالشبع ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير الخبز الدايت.

هذا يعتبر خبز الدايت من احد انواع الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها وادراجها ضمن احد انظمه الدايت التي تساعد على خفض نسبه الدهون في الجسم وتقليل معدل كتله الدهون.

طرق مختلفة لكل أنواع خبز الدايت في المنزل

هناك طرق متنوعة لتصنيع خبز مناسب للدايت في المنزل لا يكون مكلف وسهل في طريقة تحضيره هل يمكن الاعتماد على تحضير الكثير من الانواع التي تناسب نظام الدايت المسموح بها من العديد من انواع الحبوب والبذور قليله السعرات الحراريه فهيا بنا نتعلم طرق تجهيز خبز الدايت.

طريقة تحضير الخبز المشبع الدايت:

يتم تحضير الخبز المشبع الدايت بخطوات بسيطة كما

أن المقادير غير مكلفة ومن السهل الحصول عليها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الخبز الدايت:

ربع كأس من المياه الدافئ. ملعقة من الخميرة. ملعقة من العسل. بيضة. ملعقة من الزبادي. ربع كأس من الزيت. كأس من الترمس المطحون. كأسان من الشوفان المطحون. ¼ كأس من اللبن البودرة الخالي من الدسم. ½ كأس من القمح. ½ كأس من بذر الكتان. ½ كاس من اللوز النيء. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير:

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على الشوفان واللوز والترمس ويتم بشرهم لحين أن يصبحوا ناعمين للغاية.

بعد ذلك يتم خلط المياه والعسل والخميرة مع بعضهم البعض.

ثم يتم إضافة كلًا من البيض واللبن والزيت إليهم مع التقليب.

بعد ذلك يتم إضافة كافة المقادير المتبقية ويتم البدء في العجن.

يتم تغطيتها بكيس من النايلون وبعد ذلك يتم تقطيعها بسكين.

الحصول على صينية ويتم تغطيتها بورق الزبدة ثم يتم وضعها في الفرن لحين أن تتصلب.

يتم تناول المياه بكثرة لأن الخبز يحتوي على الكثير من الألياف.

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة:

من الممكن بكل سهولة أن يتم تحضير خبز الشوفان بدون خميرة وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأسان من الشوفان. كأسان ونصف من المياه. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير:

يتم تحضير خبز الشوفان بدون خميرة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على محضر الطعام ويتم خلط فيه كلًا من الشوفان والمياه والملح والبيكنج بودر.

بعد ذلك يتم الخلط لمدة دقيقتين لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة.

يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم يتم الحصول على مقلاة غير لاصقة ويتم رفعها على النار المتوسطة ثم تيم كمية من عجينة خبز الشوفان بها.

يتم ترك الخليط لمدة ثلاثة دقائق وبعد ذلك يتم قلبه على الجانب الأخر.

ثم يتم تركه لمدة 3 دقائق مرة أخرى لحين أن يتحمرويتم الاستمرار في ذلك ثم يتم خبز الشوفان على النار مع الحرص على الضغط عليه من الجانبين باستخدام ملعقة كبيرة من أجل أن يتم التأكد من النضج وكمان لحين أن ينتفخ الخبز من الجانين.

هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الخبز ويقدم وبالهناء عليكم.

خاتمة

لقد قمنا في هذا المقال بتوضيح اسهل وابسط الطرق التي تساعدك على تحضير خبز مناسب للدايت حيث ان حيث يعتبر الخبز العادي من احد مصادر السعرات الحراريه العاليه.

ولذلك قمنا بتجهيز بعض الوصفات الخاصه بكم لكي تستطيعوا الحصول على خبز مناسب للدايت من مصادر طبيعيه وصحيه لا تضر بصحه الانسان وتتميز بقله الكربوهيدرات بها.

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