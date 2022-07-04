نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة اعملي الغريبة الناعمة مثل الجاهزه بطعم لذيذ ودايب دوب وتحدي في المقال التالي
تعتبر الغريبة من أكثر أنواع الحلويات التي تتكسر بمذاق لذيذ وجميل ويكون لها رائحة جذابة حيث يقبل لتناولها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، وعادة يتم عمل الغريبة في الأعياد أو في المناسبات وبجانب هذا النوع توجد أنواع كثيرة من الحلوى وهي البيتي فور والمعمول وغيره، وطريقة عمل الغريبة سهلة جدا ولا تحتاج إلى وقت كثير ومجهود وكذلك المقادير التي تحتوي عليها الغريبة بسيطة ومنها الدقيق والبيكينج بودر والزبدة ومن الممكن أن نستخدم السمنة البلدى وهي الأفضل حيث أنها تجعلها ناعمة جدا وطرية، ويمكننا أن نقوم بحشو الغريبة بالعجوة والملبن وأنها لا تستغرق وقت طويل في الفرن عند خبزها ويمكن أن نحتفظ بالغربية لأطول فترة وقد تصل إلى عدة شهور.
طريقة عمل الغريبة الناعمة مثل الجاهزة
مكونات الغريبة الناعمة:
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوبان كبيران من السمنة البلدى.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
طريقة تحضير وعمل الغريبة بالسمنة البلدي :
- نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية.
- ونستمر في خفق السمنة بإستخدام المضرب حتى نحصل على قوام هش ولونه أبيض وناعم ومع الإستمرار في الخلط نضيف كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ونستمر في خلط السمنة مع السكر بطريقة جيدة وبعد ذلك قومي بإضافة أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ولكن يتم وضعه بطريقة تدريجية وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ثم يتم وضع بياض بيضة واحدة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونستمر في العجن لكي يتم الحصول على عجينة سهلة التشكيل.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية خبز ونضع بها ورق زبدة ثم نقوم بتشكيل الغريبة علي شكل كرات والحجم يكون علي حسب الرغبة.
- ونضع كرات الغريبة في الصينية ونقوم بالضغط عليها قليلا ونضيف عليها مكسرات مثل الفول سوداني وبعد الإنتهاء.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون الغريبة باللون الذهبي الفاتح ثم يتم إخراجها من الفرن وعندما تبرد يتم تقديمها.
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