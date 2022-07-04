ببيضة واحدة اعملي الغريبة الناعمة مثل الجاهزه بطعم لذيذ ودايب دوب وتحدي

تعتبر الغريبة من أكثر أنواع الحلويات التي تتكسر بمذاق لذيذ وجميل ويكون لها رائحة جذابة حيث يقبل لتناولها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، وعادة يتم عمل الغريبة في الأعياد أو في المناسبات وبجانب هذا النوع توجد أنواع كثيرة من الحلوى وهي البيتي فور والمعمول وغيره، وطريقة عمل الغريبة سهلة جدا ولا تحتاج إلى وقت كثير ومجهود وكذلك المقادير التي تحتوي عليها الغريبة بسيطة ومنها الدقيق والبيكينج بودر والزبدة ومن الممكن أن نستخدم السمنة البلدى وهي الأفضل حيث أنها تجعلها ناعمة جدا وطرية، ويمكننا أن نقوم بحشو الغريبة بالعجوة والملبن وأنها لا تستغرق وقت طويل في الفرن عند خبزها ويمكن أن نحتفظ بالغربية لأطول فترة وقد تصل إلى عدة شهور.

طريقة عمل الغريبة الناعمة مثل الجاهزة

مكونات الغريبة الناعمة:

أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

طريقة تحضير وعمل الغريبة بالسمنة البلدي :