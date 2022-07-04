لفائف قمر الدين لعمل أشهى العصائر

تعتبر لفائف قمر الدين من أكثر المواد المباعة في الوطن العربي خاصة في رمضان حيث تحب كل الأسر شرائها وصنع ألذ عصير منها وتقديمه على الإفطار ولكن يمكن تناول هذا العصير المنعش في أي يوم آخر غير شهر رمضان، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحصير تلك اللفائف في المنزل بكل سهولة.

لفائف قمر الدين

حضري ألذ مشروب منعش في فصل الصيف بمواد محضرة في المنزل بشكل مضمون وحافظي على صحة أولادك.

الطريقة الأصلية لعمل الفائف:

تحتاجين إلى:

ثلاثة كيلو من المشمش الطازج.

لتران من الماء.

نصف كيلو من السكر الأبيض الناعم.

خطوات تحضير الفائف:

قومي بغسل المشمش جيداً وجففيه. تقسم حبات المشمش إلى نصفين مع إزالة البذور. ضعي الماء في وعاء وضعيه على نار متوسطة. أضيفي المشمش والسكر وقلبي. استمري في التقليب لمدة ربع ساعة حتى يذوب السكر ويصبح المشمش طري. اتركي الخليط بعض الوقت حتى يتكاثف الخليط ويصبح بقوام أثقل. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد. بعد أن يبرد الخليط انقليه إلى الخلاط الكهربائي وتخلط المكونات معاً جيداً. يتم تصفية الخليط لإزالة أي مواد غير مفرومة أو قشور. أحضري صينية مربعة ومناسبة الحجم وافرشيها بورق الزبدة. ضعي الخليط في الصينية وافرديه واتركيه يبرد ويتماسك. يمكن إدخاله الثلاجة ليصبح أكثر تماسكاً. يمكنك إزالته من الصينية بعد ذلك ولفه أو تقطيعه واستخدامه لعمل العصير.

لفائف قمر الدين الحامضة:

المقادير:

كيلو من ثمار المشمش بدون النواة.

كوب ونصف كبيرمن الماء

نصف كيلو من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من عسل الجلوكوز

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

خطوات التحضير: