نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة بمكون لن يخطر على بالك هتكون ناصعة البياض في دقائق في المقال التالي

مع اقتراب عيد الاضحى بعض الناس يقومون بذبح الإبل والخراف، ويعد تنظيف ما بعد الذبح من أصعب المهام التي تقوم بها النساء وهي تنظيف الكرشة من الشوائب التي توجد بها، حيث أنها تحتاج إلى وقت ومجهود فوق العادة، ويعد هذا الأمر مزعجا وخاصة خلال أيام العيد، فيجب تنظيف الكرشة قبل توزيعها أو حفظها في الثلاجة فيجب أن تكون نظيفة للغاية حتى لا تتكون عليه رائحة نفاذة، فسوف نقدم لكي سيدتي بعض الطرق لتنظيف الكرشة بكل سهولة وبدون اى عناء. أسهل وأسرع طريقة لتنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة نقوم بتحضير بولة كبيرة ونضع بها كمية من المياه الفاترة وعليها ثلاث معالق من الدقيق.

نقوم بخلط المكونات ونقوم بنقع الكرشة بها وتترك في الخل لمدة تتراوح من ٤ إلى ٥ دقائق.

بعد ذلك نبدأ بتنظيف الكرشة وسوف نلاحظ الفرق بعد استخدام هذا الخليط ثم تشطف الكرشة من الماء وتوضع بأكياس في الفريزر. بيكربونات الصوديوم لتنظيف الكرشة في دقائق إذا كانت الكرشة صغيرة التنظيف فسوف نقوم بإحضار كمية من البيكربونات الصوديوم وعليها كمية من الماء الساخن ونقوم بوضع الكرشة بها.

سوف نلاحظ حدوث فوران في الوعاء ولكن لمدة قليلة جدا.

نترك الكرشة في الخليط لمدة ربع ساعة تقريباً ثم نبدأ بالتنظيف.

عند التخلص من تنظيف الكرشة نقوم بشكلها جيدا بالماء والملح والخل حتى تصبح بيضاء نقية. تنظيف الكرشة بالأسبرين والماء الساخن تعد هذه الطريقة جديدة في استخدامها عند تنظيف الكرشة فسوف نقوم بتحضير أربع من حبات الأسبرين ونضع عليهم كمية من الماء الساخن.

يتم غمر الكرشة في هذا الخليط ويترك لمدة ربع ساعة ثم تشطف الكرشة بالماء الدافئ. طريقة عمل الكرشة في المنزل نقوم بإحضار وعاء ويوضع كمية مناسبة من الماء ويرفع على النار حتى الغليان ونضع بها فنجان من الخل ثم نضيف لها الكرشة المنظفة والمقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نترك الكرشة لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بتصفيتها من الماء ونضع ما نظيف ومعه بصلة صغيرة مقطعة ونتركها حتى الغليان.

نضيف قطع الكرشة عليها ونتركها حتى تنضج تماماً

نقوم بإحضار نصف كيلو من عصير الطماطم مع ملعقتين من الصلصة المعلبة ونقوم بوضعها على الكرشة ونتركها حتى الغليان وتسبيك الطماطم ثم نضيف عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون ورشة من الشطة.

نتركها حتى تنضج تماماً وتقدم مع الارز الابيض والخبز والمخلل. عمر شويل - جدة تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة بمكون لن يخطر على بالك هتكون ناصعة البياض في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة بمكون لن يخطر على بالك هتكون ناصعة البياض في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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