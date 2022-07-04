نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كباب اللحم المشوي كما الجاهز في المطاعم في المقال التالي
لا شك أن كباب اللحم المشوي هو من أفضل الأكلات وأكثرها فخامة فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك يزداد الطلب على تلك الأكلة المميزة حيث تحضر في كل البيوت في أول أيام العيد كما أنها الأكلة المعتادة في الأفراح والموائد والمناسبات الكبيرة والأفضل في العزائم، تعلمي من هذا المقال كيف تحضرين هذا الطبق المميز في المنزل كما يقدم في المحلات فتابعينا.
كباب اللحم المشوي
حضري أفضل طبق فخم في المنزل بدلاً من شرائه من المطاعم بأسعار مرتفعة وقدميه للضيوف مع الخبز والطحينة والمخلل
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- كيلو من اللحم البتلو أو الضاني المقطع مكعبات أو المفروم.
- عصير بصلتان كبيرتان.
- تفل بصلتان كبيرتان.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- خمس أوراق من الورق اللوري أو ورق الغار.
- رشة من الحبهان المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من توابل اللحم.
- نصف كوب من صلصة الطماطم الطازجة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر المطحون ناعم.
- معلقة صغيرة من كزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
خطوات تحضير كباب اللحم المشوي:
- يتم فرم البصل جيداً في الكبة ولفصل التفل عن الماء يتم نقع البصل في الملح لبعض الوقت.
- بعد ذلك يتم عصر البصل جيداً حتى يتم فصل الماء تماماً.
- يوضع ماء البصل فقط مع عصير الطماطم في وعاء.
- في حالة عمل الكفتة يتم استخدام التفل في التتبيلة عن طريق خلطه مع اللحمة المفرومة.
- إلى تفل البصل والطماطم أضيفي الخل والملح والفلفل.
- تضاف الكزبرة الجافة والحبهان والورق اللوري بعد طحنه.
- أضيفي توابل اللحم والثوم والبصل البودر والزيت.
- تقلب المكونات معاً جيداً أو تخلط في الخلاط.
- أضيفي قطع اللحم إلى الخليط وقلبي جيداً.
- يترك اللحم في التتبيلة لليلية كاملة.
- الكفتة يتم إضافة تفل البصل والتوابل والزيت فقط وتترك في الثلاجة لليلة كاملة.
- في اليوم التالي قومي بشوي اللحمة على الجريل أو على الفحم.
- يتم تشكيل اللحم المفروم على شكل كفتة ثم يشوى على الفحم مباشرة.
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