كباب اللحم المشوي كما الجاهز في المطاعم

لا شك أن كباب اللحم المشوي هو من أفضل الأكلات وأكثرها فخامة فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك يزداد الطلب على تلك الأكلة المميزة حيث تحضر في كل البيوت في أول أيام العيد كما أنها الأكلة المعتادة في الأفراح والموائد والمناسبات الكبيرة والأفضل في العزائم، تعلمي من هذا المقال كيف تحضرين هذا الطبق المميز في المنزل كما يقدم في المحلات فتابعينا.

كباب اللحم المشوي

حضري أفضل طبق فخم في المنزل بدلاً من شرائه من المطاعم بأسعار مرتفعة وقدميه للضيوف مع الخبز والطحينة والمخلل

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

كيلو من اللحم البتلو أو الضاني المقطع مكعبات أو المفروم.

عصير بصلتان كبيرتان.

تفل بصلتان كبيرتان.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

خمس أوراق من الورق اللوري أو ورق الغار.

رشة من الحبهان المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

نصف كوب من صلصة الطماطم الطازجة.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر المطحون ناعم.

معلقة صغيرة من كزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

خطوات تحضير كباب اللحم المشوي: