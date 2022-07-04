قرص واحد من الصيدلية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لحد الركب في أسبوع تطويل وتنعيم زى الحرير

لقد أصبح تساقط الشعر من الأمور المزعجة التي تضايق الكثير من السيدات والفتيات حيث نجد أن تلك المشكلة تتوارثها الكثير من الأجيال التي لا تجد حل وذلك بسبب تعرض الشعر لكثير من الأمور السيئة مثل الماء، حيث نجد أن الماء المستخدم في غسل الشعر أو الذي نستخدمه يقوم بضرر كبير للشعر حيث يحتوي على نسبة عالية من الكلور والشوائب التي تضر كثيرا بالشعر إلى جانب استخدام الشامبو والزيوت الغير طبيعية وهي مضرة للشعر وتباع تحت اسماء غير معروفة لذلك بحثت الكثير من هؤلاء عن طرق طبيعية نستطيع من خلالها التخلص من ذلك التساقط فتم إيجاد الحل في قرص الاسبرين حيث يساعد على تطويل وإنبات الشعر بشكل قوي وسريع وسوف نوضح طريقة إعداد قرص واحد للشعر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة قرص الاسبرين

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي سهلة وبسيطة وتتكون من مكونات طبيعية وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية

قرص اسبرين.

ماء.

شامبو.

بلسم.

طريقة تحضير قرص الاسبرين

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال هذا النقاط التالية..

نحضر نصف كوب ماء ونضع به قرص الأسبرين ونقلبه جيدا حتى يذوب تماما.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشامبو الذي نستخدمه في غسل الشعر عليها ونقلبه تماما حتى تذوب المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الشعر به جيدا وعند تمام الغسل نشطف الشعر جيدا بالماء.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع البلسم على الشعر وشطف الشعر به حتى نحصل على نتائج هائلة.

سوف نلاحظ بأن الشعر أصبح ناعما وسوف نلاحظ مدى إنبات الفراغات الموجودة في الشعر.

سوف نلاحظ بأن الشعر أصبح ناعما وسوف نلاحظ مدى إنبات الفراغات الموجودة في الشعر. سوف نلاحظ بان الشعر سوف يصبح طويلا خلال مدة قصيرة جدا.

يجب على الجميع من السيدات استخدام هذه الوصفات الطبيعية لكي يحصلوا على نتيجة فعالة بدل من المواد الكيمائية الضارة التي يقوموا بشرائها.

لذلك قرص الاسبرين هو من أفضل الوصفات التي يمكن عملها للشعر.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام الفازلين

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام طريقة أخري وهي تتكون من ملعقة من زيت الزيتون مع ثلاثة ملاعق من الفازلين مع ملعقتين من الثوم المفروم مع ملعقة من زيت الخروع ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس وضعي الخليط علي الشعر واتركية لمدة ثلاث ساعات يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ وإنبات الفراغات ووقف التساقط من اول استعمال كما توجد طريقة أخري يمكننا من خلالها تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وعلاج الصلع وبهذه الوصفة هندية سريعة وتعمل بكل سهوله في تكثيف الشعر وهي وضع ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت جوز الهند مع ثلاثة ملاعق من زيت الخروع مع اربع ملاعق من زيت جونسون ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس وضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين سوف تلاحظين أن الشعر أصبح طويل جدا للركب من أول إستعمال شعر كثيف جدا كشعر الهنديات