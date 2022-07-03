مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

يفضل الكثير تناول اللحوم بأشكال مختلفة، وخاصة عند فرم اللحوم وتشكيلها، حيث تعد الكفتة الأكثر شهرة بين أكلات اللحوم المختلفة، فهي من الأكلات الخفيفة واللذيذة والتى يفضل الكبار والصغار تناولها، حيث يمكن تناولها بجانب الأرز أو الخبز والطحينة، لذلك يقبل الجميع على تناولها، فهي تكون من اللحم المفروم الناعم سهل الهضم ويمكن لجميع الأطفال تناولها دون قلق، كما إنها من الأكلات سريعة التحضير التى يمكن لجميع الأمهات تحضيرها خلال دقائق، وخاصة عند عودتهن من العمل متأخرين، لذلك ترغب جميع الأمهات في معرفة طريقة عمل الكفتة مثل المطاعم، لذا سوف نوضح لكم الطريقة.

طريقة عمل كفتة الأرز بكل اسرارها

لعمل الكفتة مثل المحلات تحتاجين إلى إتباع التكات التي سوف نوضحها لكي سيدتي، لتصبح الكفتة بنفس طعم ورائحة كفتة المطاعم، كما تكون متماسكة مثل كفتة المطاعم، فهي من الوصفات سريعة التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وتتمثل مكوناتها في الآتي.

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من بهارات اللحم كبيرة.

بقدونس مفروم.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملح وفلفل أسود.

ارز

بيكنج بودر ملعقة كبيرة.

بقسماط.

طريقة التحضير

عند العودة من العمل في وقت متأخر، تحتاج الأمهات إلى طهي اكلات سريعة لا تحتاج إلى وقت، وتعتبر الكفتة من أسرع الأكلات في التحضير، كما إنها من الأكلات اللذيذة التى يقبل عليها الأطفال قبل الكبار، وتعتبر على رأس جميع الأكلات الخفيفة والشهية، وتتمثل طريقة عمل الكفتة في الآتي.