اللقيمات المقرمشة بطريقة سهلة وسريعة والطعم لذيذ ورائع

اللقيمات المقرمشة ، من الحلويات اللذيذة والشهية وسهلة التحضير تمتاز بقوام رائع ومقرمش يتم تحضيرها باستخدام النشا والحليب، وتعد اللقيمات من الحلويات التي يشتهر تقديمها في العديد من البلاد العربية ولكن تختلف كل طريقة من بلد لآخر، وتشتهر في العديد من البلدان بأسماء مختلفة فهي تعرف باسم العوامة أو الزلابية أو لقمة القاضي، فطرق تحضيرها مختلفة ومتنوعة، ولكن هي من ألذ وأشهر الحلويات التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات من أشهرها شهر رمضان الكريم والأعياد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط وأسهل طريقة لعمل اللقيمات المقرمشة بالحليب بطعم رائع ولذيذ.

مكونات عمل اللقيمات المقرمشة

تتكون اللقيمات من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو الفانيليا.

زيت للقلي.

للشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو ملح الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

يتم تحضير اللقيمات المقرمشة بطريقة سهلة وخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق ثم نضيف إليه النشا والسكر ثم نضيف رشة من الملح. ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية ونقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً. بعد ذلك يضاف الحليب السائل تدريجياً مع التقليب بالملعقة حتي نحصل على عجينة سائلة قليلاً وخالية من التكتلات. نغطى العجينة وتترك لكي تختمر في مكان دافئ لمدة حوالي نصف ساعة.

طريقة التسوية

في كيس من أكياس الحلواني نقوم بسكب العجينة، ثم نغلق الكيس من الأعلى. ثم نقوم بوضع مقلاة عمية على نار متوسطة ونضع بها كمية من وفيرة من الزيت ويترك الزيت حتي يسخن. نقوم قص طرف الكيس من الأمام باستخدام المقص، ثم نقوم بدهن أطراف أصابع اليد بالقليل من الزيت. نضغط على الكيس باليد حتي تخرج العجينة ثم تقطع العجينة بأطراف اليد المبللة بالزيت حتي توضع في الزيت الساخن. نستمر في عمل ذلك حتي نملأ المقلاة باللقيمات، ثم نقلب اللقيمات حتي تجف وتظهر على سطح الزيت وتأخذ لون فاتح جداً. نخرج اللقيمات في طبق ونتركها حتي تبرد، ثم نضع كمية أخرى من اللقيمات نقلي اللقيمات بنفس الطريقة الأولى ثم نخرجها من الزيت. ثم نعيد اللقيمات التي تم قليها في المرة الأولى إلي الزيت مرة أخرى ونقليها حتي تأخذ لون ذهبي محمر. ونكرر نفس الخطوة مع اللقيمات الأخرى، ثم توضع اللقيمات في الشربات البارد الثقيل وتترك لمدة ثواني قليلة حتي تتشرب الشربات. نخرجها من الشربات على مصفى، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات