اصنعي بسكوت البرتقال الهش بطعم ورائحة جميلة أحلى من المخابز

بسكوت البرتقال ، من أنواع المخبوزات الهشة التي يتم صنعها من مكونات بسيطة يجعل الكثير من الأمهات يرغبون في تحضيره بالمنزل بدل من شرائه من المخابز بأسعار غالية الثمن، وهو يقدم دائما في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الأضحى، ويمكن تقديمه للضيوف بجانب العصائر والمشروبات الساخنة، ويقبل على تناوله عدد كبير من الناس وخاصة الأطفال لأنه يحتوي على نكهة البرتقال الجميلة التي تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت البرتقال الهش بطعم ورائحة جميلة أحلى من المخابز.

مكونات عمل بسكوت البرتقال الهش

سوف نتعرف معكم على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من السمنة. 2 بيضة. كوب من السكر البودر. ملعقة كبيرة من عصير البرتقال المجفف. كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. 2 كيس من الفانيليا. نقطة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت البرتقال الهش بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض، والسكر، والسمنة، والفانيليا، والخل، ونخفقهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم نضيف العصير المجفف والحليب ونخفق مرة ثانية حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح سائلة.

نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

أذا كان العجين يلتصق بيدك قومي بإضافة بعض الدقيق حتى تتكون لدينا عجية طرية وناعمة.

ثم نقوم بوضع عجينة البسكوت في كيس الحلواني ونشكل البسكويت على صينية كبيرة مدهونة بقليل من السمنة.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على الرف الأوسط حتى نجعل لون البسكوت ذهبي جميل.

نصائح عند عمل بسكوت البرتقال بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-