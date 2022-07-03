طاجن اللحمة بتركات خطيرة، اقترب عيد الأضحى المبارك، وفي خلال أيام العيد تقوم معظم ربات البيوت بطبخ اللحمة، ولكن اليوم سيدتي سوف نقدم لكي وصفة سهلة ولذيذة، وقولي وداعا للحمة المسلوقة.

طاجن اللحمة بتركات خطيرة

من أشهر الطواجن اللذيذة وهو سهل جدا وغير مكلف على الإطلاق، فقط تتبعي المكونات والطريقة.

المكونات

نصف كيلو من اللحمة.

واحدة من الطماطم.

حبة من البطاطس.

قرن من الفلفل الأخضر.

قرن شطة حار حسب الرغبة.

كوسة.

جزر.

حبة متوسطة من البصل.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة من الصلصة المعلبة.

3 ملاعق من الزيت.

3 فصوص من الثوم.

البهارات

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف مكعب مرقة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة الإعداد