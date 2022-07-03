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طاجن اللحمة بتركات خطيرة، اقترب عيد الأضحى المبارك، وفي خلال أيام العيد تقوم معظم ربات البيوت بطبخ اللحمة، ولكن اليوم سيدتي سوف نقدم لكي وصفة سهلة ولذيذة، وقولي وداعا للحمة المسلوقة.
طاجن اللحمة بتركات خطيرة
من أشهر الطواجن اللذيذة وهو سهل جدا وغير مكلف على الإطلاق، فقط تتبعي المكونات والطريقة.
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة.
- واحدة من الطماطم.
- حبة من البطاطس.
- قرن من الفلفل الأخضر.
- قرن شطة حار حسب الرغبة.
- كوسة.
- جزر.
- حبة متوسطة من البصل.
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة من الصلصة المعلبة.
- 3 ملاعق من الزيت.
- 3 فصوص من الثوم.
البهارات
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف مكعب مرقة.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة الإعداد
- في البداية يتم غسل اللحمة جيدا وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- يتم إحضار حلة ووضع ملعقة من الزيت بها، ثم قطع اللحمة وتركها حتى تأخذ لون مع جميع الجهات.
- في غضون ذلك يتم إحضار البطاطس والكوسة والجزر والفلفل والبصل، بالإضافة إلى ذلك الثوم والفلفل الحار، وتقشيرهم وغسلهم جيدا.
- بعد ذلك يتم تقطيع جميع الخضراوات بعد غسلها إلى مكعبات متوسطة الحجم مثل حجم الحمة، فيما عدا الثوم.
- بعد أن تأخذ اللحمة، يتم إخراجها، ثم إضافة الخضراوات تأخذ تشويحة.
- في غضون ذلك يتم إحضار طاجن الفخار، وضع ورقة من الزبدة في الطاجن.
- بعد ذلك يتم سكب الخضار في الطاجن، ووضع البهارات عليه، بالإضافة على ذلك باقي الزيت وتقليبهم.
- يتم إضافة اللحمة إلى الخضار وتلقيبهم جيدا.
- ثم إضافة عصير الطماطم، صلصة الطماطم، بالإضافة إلى ذلك الماء الساخن.
- يتم تقليب جميع المكونات جيدا مرة أخرى، ثم تغطية الطاجن بورقة من الزبدة، ثم ورق الفويل.
- يتم إدخال الطاجن على فرن مسق التسخين على حرارة متوسطة لمدة ساعة وربع.
- بعد تمام النضج يتم إزالة ورق الفويل والزبدة، وإعادة الطاجن مرة أخرى إلى الفرن حتى يأخذ لون ذهبي.
- يتم تقديم الطاجن ساخن بجانب الأرز الأبيض أو العيش الأسمر (البلدي)، بالإضافة على ذلك الطحينة.
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