ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية مش هتشرب نقطة زيت نهائيا وهتبقي مقرمشة ولذيذة

قلي البطاطس المقرمشة بدون نقطة زيت نهائي، البطاطس المقلية من ااكلات المحببة لدى الكثير، لا يوجد من لا يعشقها سواء كبير أو صغير، لكن هناك من لا يفضلها لأنها تشرب الكثير من الزيت، خاصة لمن يعانى من الوزن الزائد، لذا تم البحث عن طريقه لقلي البطاطس المقرمشة بدون نقطة زيت نهائي، حيث تعتبر هذه الطريقة صحية وآمنة أكثر، كما يفضل تناول البطاطس بجوار الوجبات الخفيفة لذا فلا يمكن الاستغناء، لذا يتم البحث دائما عن أفضل طريقة لقلي البطاطس المقرمشة بدون نقطة زيت نهائي وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

قلي البطاطس المقرمشة بدون نقطة زيت نهائي

سنقدم لكم بعض الطرق لقلي البطاطس بدون نقطة زيت

،سنحتاج إلى بعض المكونات:

عدد 2 حبة من البطاطس المتوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدا.

نقوم بتقطيعها على هيئة أصابع متساوية وغسلها جيدا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نحضر وعاء به بعض الماء ونضيف الخل والملح حتى الغليان.

نحضر وعاء به بعض الماء ونضيف الخل والملح حتى الغليان. نضع البطاطس في الماء لمدة دقيقتان ونخرجها ونضعها تهدأ.

نضعها في مصفاة حتى تبرد تماما.

نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة.

نرص البطاطس واحدة بجوار الأخري ونرش القليل من التوابل .

نضعها في الفرن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج .

يفضل تقديمها ساخنة .

فوائد البطاطس المقلية بدون زيت

تحتوى البطاطس على للعديد من الفوائد والفيتامينات الهامة لبناء جسم الإنسان، ومن فوائدها:

مساعدة الأشخاص التى تعانى من سوء الهضم.

تساعد في علاج الامساك.

تساعد في علاج الامساك. تكوين عظام قوية وتقوية المفاصل.

تقوية جهاز المناعة.

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