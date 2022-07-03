نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفلافل السورية مع وصفة الشطة السرية وسلطة الطحينة الرهيبة في المقال التالي

يمكنك بكل سهولة عمل الفلافل السورية في المنزل بمكونات بسيطة وبنفس مذاق المطاعم، فالفلافل السورية تحضر من الحمص المطحون بدلاً من الفول ونالت شهرة كبيرة في كل البلاد العربية لمذاقها الشهي المميز، ويتم تقديم الفلافل في وجبة الإفطار لأنها مغذية وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما يفضل البعض تناولها كوجبة عشاء خفيفة مع السلطات والخبز، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل فلافل سورية مع وصفة الشطة السرية وسلطة الطحينة اللذيذة. مكونات عمل الفلافل السورية سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الفلافل السورية بنفس مذاق المطاعم: نصف كيلو حمص.

بصلة صغيرة.

2 فص ثوم.

نصف كوب بقدونس.

نصف كوب كزبرة.

4 أوراق نعناع.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا. طريقة التحضير التزمي سيدتي بخطوات طريقة التحضير التالية حتى تحصلي على فلافل بطعم مميز: نغسل نصف كيلو من الحمص جيداً ثم نضعه في الماء لمدة يوم كامل ( 24 ساعة) مع تغيير الماء مرتين. ثم نطحن الحمص والبصل والكزبرة والبقدونس وفصين من الثوم وأربع أوراق من النعناع في الكبة حتى نحصل على خليط ناعم. نضيف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح ثم نعجن المكونات باليد حتى تمتزج مع بعضها. ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونصف كوب ماء قبل القلي مباشرةً مع العجن باليد لمدة دقيقتين. ثم نشكل الفلافل ونضعها في السمسم الأبيض ثم نقليها في زيت غزير وساخن على نار متوسطة حتى تنضج جيداً وتأخذ لون ذهبي. تقدم الفلافل مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والشطة والخبز بألف صحة وعافية. طريقة عمل الشطة المكونات 1 فلفل أحمر بارد.

5 فلفل أحمر حار.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت زيتون. طريقة التحضير نقطع الفلفل الحار والبارد ونخرج منهما البذور ثم نطحنها في الكبة حتى نحصل على خليط ناعم. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من دبس الرمان وملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم نضع الخليط في برطمان نظيف وجاف ونضيف عليها قليل من زيت الزيتون ثم تحفظ في الثلاجة. طريقة عمل سلطة الطحينة المكونات نصف كوب طحينة.

ربع كوب زبادي.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير نخلط نصف كوب من الطحينة وربع كوب زبادي مع إضافة نصف كوب ماء وتقليب المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام ناعم. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح وعصير نصف ليمونة ونستمر في التقليب، ثم تحفظ الطحينة في الثلاجة لحين التقديم. عمر شويل - جدة الفلافل السورية مع وصفة الشطة السرية وسلطة الطحينة الرهيبة - ثقفني

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