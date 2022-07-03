نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسكويت الزبدة الفاخر بطريقة سهلة وطعم أكثر من رائع في المقال التالي
بسكويت الزبدة الفاخر ، من ألذ وأشهى أنواع البسكويت الفاخر الذي يقدم بجانب العديد من المشروبات مثل القهوة والحليب والشاي، ويعد من أنواع البسكوت الهشة والمقرمشة التي تمتاز بطعم رائع ولذيذ جدًا، مكوناته متوفرة بالمنزل وهي من المكونات السهلة والبسيطة، ويعتبر البسكوت من الأطعمة التي يمكن إعدادها وتقديمها للضيوف، ويعتبر شراء البسكوت من الخارج مكلف من حيث المال لذلك يمكننا إعداده داخل المنزل وتوفير المال وذلك بخطوات سهلة جدًا وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط وأسهل الطرق لتحضير بسكويت الزبدة الفاخر داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة.
مكونات عمل بسكويت الزبدة الفاخر
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة جداً بالمنزل هي كما يلي:ـ
- نصف كوب من الزبدة غير مملحة (113 جرام).
- ربع كوب من السكر(60 جرام).
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الدقيق (125 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من كريمة الخفق.
طريقة التحضير
يتم تحضير بسكويت الزبدة الفاخر بقوام هش ورائع باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في وعاء عميق نقوم بوضع الزبدة ثم نضيف السكر ورشة الملح ثم نقلب المكونات بالملعقة حتي تتداخل مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بخفق المكونات على سرعة متوسطة، حتي يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.
- نضيف إلي الخليط صفار بيضة وملعقة من الفانيليا وملعقة من كريمة الخفق، ثم نخفق المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بنخل الدقيق والنشا جيدًا، ثم نضيف خليط النشا والدقيق إلي الخليط السابق تدريجياً مع التقليب بالملعقة حتي يختفي الدقيق تماماً.
- نستمر في التقليب حتي نحصل على عجينة ناعم، نتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.
طريقة التشكيل
- نستخدم كيس حلواني ثم نثبت بها قمع متوسط الحجم، ثم نقوم بوضع العجينة داخل الكيس الحلواني.
- ثم نقوم بتجهيز صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نقوم بالضغط على الكيس ثم نشكل البسكويت على شكل وردة صغيرة داخل الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ندخل البسكويت فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، على الرف الشبكي في المنتصف.
- يترك البسكوت داخل الفرن حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي يأخذ حوالي من 15 إلي 18 دقيقة.
- نخرج البسكوت من الفرن ويترك حتي يبرد تمامًا، ثم يقدم بالهنا والشفا.
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