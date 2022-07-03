مغلي البقدونس على الريق كوب واحد وتخلص من كل هذه الأمراض في أيام قليلة

هل سمعت يومًا عن مغلي البقدونس وفوائده على الريق في الصباح الباكر، يعد من المشروبات الساخنة الغنية بالفتيامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان غير فوائده مع الأسنان وصحة المعدة التي قد لا يعرفها الكثيرين، سنعرض لكم اليوم عدد من الفوائد التي قد تقروئنها للمرة الأولى والتي ستجعلكم تغيرون نظرتكم للبقدونس وعدم الاكتفاء بوضعه في الأطعمة فقط.

طريقة عمل مغلي البقدونس

طريقة أولى:

إزالة سيقان البقدونس.

غسله جيدًا.

في قدر نغلي القليل من المياه بمقدار ربع كوب مياه على نصف كمية الأوراق.

تركهم على النار لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.

تصفية الأوراق من المياه.

شربه دافئًا.

طريقة أخرى: يمكن الحصول على على شكل أكياس الشاي من متاجر المواد الغذائية وصناعته كالشاي.

طريقة ثالثة:يمكن سلق البقدرونس بأوراقه وسيقانه بعد غسله جيدًا لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

تصفية المياه وشربه يوميًا على الريق.

فوائد مغلي البقدونس